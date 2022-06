Volano minacce all’Isola dei Famosi 2022: fuori onda choc

Fuori onda choc: volano minacce all’Isola dei Famosi 2022

Mancano poche settimane alla puntata finale dell’Isola dei Famosi 2022. Alcuni naufraghi si trovano in Honduras da più di 80 giorni. Hanno fame, sono stanchi, ma devono trovare le energie per l’ultimo sprint.

La tensione continua ad essere alle stelle e adesso volano pure le minacce. Scopriamo insieme cosa è accaduto durante il fuori onda della puntata di lunedì sera

Fuori onda choc tra Nick e Nicolas: volano minacce all’Isola dei Famosi 2022

Nick Luciani si è sempre mostrato tranquillo e sereno all’Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni, però, si mostra un po’ più innervosito con una parte del gruppo. Si lamenta delle porzioni del cibo e ha sempre qualcosa da ridire.

Secondo lui, alcuni naufraghi sono aggressivi quando devono esprimere il loro parere e ciò lo fa molto innervosire. In particolar modo, non sopporta più Nicolas Vaporidis. Per Nick, l’attore si è sempre comportato da capo nonostante non sia leader da un po’.

Mentre Roger Balduino rivela la verità sul suo ritiro, ecco che viene pubblicato un fuori onda choc della puntata di lunedì dell’Isola dei Famosi.

Nick e Vaporidis litigano già in Palapa e continuano durante una pausa pubblicitaria.

“Mi dai fastidio, basta. E’ la verità. Ma non me ne frega un ca***o di te. Ti dò na pista, te dò. Ma tu che fai qui? Stai a fa le comichelle” urla inferocito Nick.

Durante un confessionale spiega il suo disappunto: “Ragazzi con Nicolas sono arrivato ad un punto che non lo sopporto più. Tutto gli è dovuto. Comanda sempre lui. Gestisce tutto. Anche se non è il leader. Infatti sembra il leader. Perciò alla fine abbiamo sempre avuto un capo nascosto. C’è sempre stato tra di noi questo che voleva decidere tutto”.

Il video poi torna al fuori onda con Nicolas Vaporidis che risponde al naufrago: “Mi dai una pista a cosa? A fare l’arco con le frecce? La zattera che affonda? La tenda bucata? A cosa mi dai una pista? Cosa hai fatto qui sull’Isola? Che cosa fai? Ti ho mai detto qualcosa? Te so mai venuto a dire qualcosa? Tutto per una capanna con i buchi. Ma guarda che caos che stai creando“.

La tensione è altissima all’Isola dei Famosi, ma anche nel mondo del web. Alcuni fan credono che Nick abbia fatto una minaccia all’attore dicendo “Ti dò una pizza” e non una “pista“, mentre una coppia fa una dichiarazione davvero inaspettata.

Su i post di Twitter e Instagram si legge di tutto. C’è chi crede che Nick l’abbia fatta grossa, che sia un bugiardo e chi scrive: “Ecco, bel esempio che da Nick fuori con la minaccia di dargli un ‘pizza’ a Nicolas”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Come si può sentire anche dal video, tutto è stato frainteso. Nessuna minaccia è volata all’Isola dei Famosi anche perché Nicolas Vaporidis risponde in un modo logico riadoperando la parola pista. Una cosa è certa però: tra l’attore e Nick il prossimo litigio è dietro l’angolo