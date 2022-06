Roger Balduino, tutta la verità sul ritiro dall’Isola dei Famosi: retroscena choc

Roger Balduino, dopo essere stato costretto a ritirarsi da L’Isola dei Famosi, ieri sera ha fatto il suo ingresso in studio tra gli applausi del pubblico

Ha lasciato definitivamente l’Isola dei Famosi e si è presentato in studio per completare da “spettatore” il suo percorso nel reality di Canale 5. Questo l’epilogo dell’esperienza di Roger Balduino, che ha lasciato l’Honduras non a causa di un’eliminazione, ma perché costretto al ritiro per motivi di salute. Il concorrente è stato accolto nello studio di Milano da Ilary Blasi tra gli applausi del pubblico e per quello che è stato un vero e proprio ingresso trionfale. Il ragazzo è apparso claudicante.

Non è riuscito nemmeno a scendere le scale, ma è arrivato da dietro il grande ledwall in studio. La sua andatura era evidentemente zoppicante, segno che le sue condizioni fisiche non sono buone. Ma cosa è accaduto al modello? Il problema riguarda un piede dolorante che ha faticato a guarire, ma in realtà si parla anche di un’altra situazione anch’essa decisamente “dolorosa” e sicuramente più imbarazzante. “Come sta la tua caviglia?”, le ha chiesto la conduttrice. Lui ha spiegato di stare “così e così” e che si è pure bruciato il piede.

Isola dei Famosi, Balduino si ritira per un problema… imbarazzante

“Avrei voluto continuare, ma dopo essermi fatto male avevo paura a proseguire. Ho chiesto al dottore come fare per trovare una soluzione, ma non ha voluto”. Quindi per Balduino seri problemi: una storta dolorosa al piede e anche una scottatura, sempre sullo stesso arto. Doveva rimanere su Playa Sgamada ma non ce l’ha fatta, ed è stato decretato il suo ritiro. Ma a quanto pare c’è dell’altro: Balduino non avrebbe avuto soltanto i problemi al piede, ma anche qualcosa di diverso e forse ancora peggiore.

A svelarlo è stato l’opinionista Nicola Savino: “C’è stato poi anche un altro problema. Questo è un “classico” dell’Isola dei Famosi. E’ il problema che ebbe Enzo Paolo Turchi”. Il riferimento di Savino è alle emorroidi che costrinsero il ballerino marito di Carmen Russo a lasciare il gioco. La rivelazione non è arrivata da Roger, ma di certo Savino dovrebbe essere ben informato. E l’imbarazzante problema potrebbe essere, in effetti, anche più limitante del problema al piede…