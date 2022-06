Indovinello di logica: scopri l’elemento nascosto in un minuto!

I rompicapo di logica ti fanno impazzire? Aspetta di conoscere quello del giorno, è davvero da perdere la testa. L’obiettivo è scoprire l’elemento nascosto, ma non è così scontato.

Logica, astuzia e furbizia determinano la tua intelligenza? Risolvere rompicapo non è mai stato così divertente! Mettere in gioco le proprie abilità e capacità non è da tutti, nello specifico in quello di oggi dovrai capire di che “elemento” si sta parlando. E’ un oggetto concreto o astratto? Si tratta di qualcosa di comune o di extra-ordinario? Insomma, devi ragionarci bene se non vuoi rimanere fregato. Come sempre, a fine articolo troverai risposta esatta, spiegazione, e qualche suggerimento per affrontare al meglio le sfide.

Torniamo a noi, e a definire cos’è questo elemento nascosto che già ti sta facendo impazzire. Nella consegna ci sono tutti gli elementi per conoscere la soluzione, o meglio trovarla da soli. Ricorda che i testi degli indovinelli di logica vanno interpretati e non scrutati alla lettera. Impara ad analizzare un rompicapo, dalle informazioni che contiene e da cosa è necessario scoprire.

Te lo riscrivo con maggior ordine:

“Lei danza nel cortile prima di morire.”

Un po’ macabro, ma ti assicuro che c’è un dettaglio che rimanda direttamente alla risposta che cerchi. Non perdere tempo, continua a pensare, ma ricorda che il minuto sta passando, e potresti perdere la sfida.

Elemento nascosto: incredibile, ma vero, è facilissimo!

Certamente, tutti i rompicapo risultano facili una volta scoperta la risposta esatta! Ma questo è davvero da studenti delle elementari, poiché oltre ai diversi suggerimenti che ti ho già fornito, e alla semplicità delle parole, si risolve in un batter di ciglia. Nel frattempo, voglio stuzzicare il tuo interesse, puoi risolvere altri indovinelli, ti propongo il rompicapo di logica delle sorelle, è una punta di diamante nel nostro sito. Mentre per quanto riguarda quello del giorno, ci sei arrivato? Ecco la soluzione.

Sfruttando un po’ la tua fantasia, cosa ti fa pensare questo arbusto? Appunto, l’immaginazione è tutto. Se non focalizzi nella tua mente mediante l’immaginario che possiedi gli elementi da scoprire, il viaggio per la risposta non può che essere lontano. Infatti, la soluzione avresti potuto scoprirla soltanto se ti fossi reso conto che si tratta di un oggetto che compie “una danza specifica”. Hai capito adesso?

La risposta esatta è foglia!

Quindi, osservando un albero è chiaro che sono più di una, ma l’impostazione del rompicapo è stata fatta a posta in questa maniera, per renderlo più interessante, altrimenti la soluzione sarebbe stata davvero scontato. In autunno le foglie danzano perché cadono dagli alberi, ed effettivamente “muoiono”.

Allora, ti è piaciuto? Se sì, ti consiglio di fare un giochetto matematico niente male, in modo da testare anche le tue abilità in materia. Nel frattempo, studio altri rompicapo per te.