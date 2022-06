Addio Isola dei Famosi: Mediaset cambia tutto prima della finalissima

In queste ore sta circolando una notizia piuttosto clamorosa che riguarda l’Isola dei Famosi e una grande novità sul reality show

L’Isola dei Famosi avanza a gonfie vele, eppure sta circolando una notizia che potrebbe destabilizzare i fans del reality di Canale 5. Mentre sale l’attesa per la finale di questa edizione e il nome del vincitore (o i vincitori), si parla di una improvvisa cancellazione dello show dal palinsesto di Canale 5.

La notizia arriva dal sito ThePipol, che di fatto spiega come questa del 2022 potrebbe essere l’ultimo appuntamento con il grande reality “wild” di Canale 5. Intanto, l’attuale edizione terminerà il 27 giugno, ma a questo punto non c’è certezza sul futuro. Va detto che al momento non sono arrivate smentite da Mediaset e dai produttori, e ovviamente si attende una posizione ufficiale. Di certo il pubblico da casa è rimasto male, perché una notizia del genere non se l’aspettava nessuno.

Mediaset ha cancellato l’Isola dei Famosi? Cosa potrebbe succedere

Ma cosa starebbe succedendo? Premesso che il condizionale è sempre d’obbligo, l’indiscrezione nasce dal fatto che ad oggi non ci sarebbe stato il rinnovo di contratto per la prossima edizione del programma. Da qui i dubbi sulla conferma del reality. Secondo ThePipol ci sono tutte le premesse affinché il programma non sarà rinnovato, almeno per la prossima stagione. Va detto che non è la prima volta che l’Isola si prende una pausa. Ai tempi della Rai, ad esempio, la cadenza della programmazione non era fissa. Nel senso che lo show non andava in onda ogni anno. In ogni caso caso sembra che non c’entrino gli ascolti, visto che per questa edizione 2022 sono stati soddisfacenti e tutto sommato buoni.

Tra l’altro, un indice di buona salute del programma arriva dal fatto che lo show è stato prolungato di tre settimane, ovviamente questo accade quando le cose vanno bene. Da capire quindi cosa sia successo, ammesso che la notizia sia vera. O un problema di costi, oppure la voglia di cambiare qualcosa e rompere la consuetudine Grande Fratello-Isola, che ormai va avanti da anni. Di certo il GF Vip sarà confermato, per questo il reality in Honduras potrebbe essere – di fatto – bocciato a favore del programma di Alfonso Signorini. E’ anche possibile che Mediaset voglia puntare su un altro reality. Già da qualche anno si parlare di un ritorno de “La Talpa”. E chissà se ci sarà ancora Ilary Blasi a condurre, oppure se la rivoluzione sarà completa. Sommando le notizie che circolano, la finalissima sarà il 27 giugno quindi la presunta decisione di Mediaset di chiudere definitivamente l’Isola arriva prima di quella che potrebbe essere l’ultima finale del reality