Risolvi questo rompicapo matematico… è con le lettere!

Che la sfida abbia inizio, il rompicapo matematico del giorno è stato impostato in modo da farti impazzire. Lettere e numeri si mescolano, e tu dovrai essere bravo a fare i calcoli in meno di un minuto. Vediamo se farai il record!

Le sfide non mancano mai sul nostro sito, specialmente per quanto riguardano quelle nelle quali le difficoltà sono date da più elementi. In questo caso, oltre la tempistica ridotta, abbiamo la presenza di numeri e lettere. Infatti, è proprio da queste ultime che dovrai trarre le tue conclusioni e vincere il rompicapo matematico! Allora, che stai aspettando? Mettiti in gioco e dimostra quanto stai migliorando a risolvere gli enigmi più complessi.

Innanzitutto, è bene che tu sappia che la logica è la tua arma sovrana, ma non solo quella. In questo caso le abilità di calcolo c’entrano, in modo da poter rendere più elastica la tua mente, e ragionare in maniera rapida e concreta.

A+B+C=?

Questo è il quesito del giorno, ed è da queste lettere che dovrai partire per mettere in campo la giusta strategia di risoluzione. Se posso darti un consiglio, cerca di identificare quale potrebbe essere il valore delle lettere, partendo dall’operazione con la lettera che è maggiormente presente nell’intero rompicapo.

Se scorri l’articolo troverai, soluzione e spiegazione. Nel frattempo, mettiti in gioco e non farti prendere dai nervosismi vari.

Soluzione rompicapo matematico con lettere!

La foto dice tutto, il numero mancante nella suddette sequenza è proprio 57! Perché?

La foto dice tutto, il numero mancante nella suddette sequenza è proprio 57! Perché?

Innanzitutto come ti avevo già suggerito sopra, avresti dovuto partire proprio dal valore presente maggiormente nel resto delle operazioni, in questo caso la lettera A. Provando a fare più calcoli, qual è la cifra che ripetuta tre volte, da come risultato 39? Allo stesso modo, qual è quella che sottratta dopo la somma di B+B, genera 25?

Dopo qualche tentativo avresti capito subito che si tratta del numero 13. Infatti, 13+13+13= 39, come anche 19+19-13= 38-13= 25! Ora abbiamo anche più elementi per scoprire la C, quindi se B=19, allora 6+C+19= 6+19= 25, per arrivare a 50? Altri 25!

