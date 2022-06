Guarda quanti dadi, trova l’intruso nelle sequenze: è impossibile!

Ogni giorno abbiamo per te dei rompicapo difficilissimi, e quello corrente è davvero impossibile. I protagonisti sono i dadi, tra questi però c’è qualcosa che non va, scoprilo in meno di un minuto.

Che la sfida abbia inizio, il rompicapo dei dadi è da perdere la testa! Dovrai svolgere dei calcoli, oppure semplicemente riconoscere l’errore? L’obiettivo è quello di mettersi in gioco con le proprie capacità trovando l’intruso. Senza aver paura di cadere in errore, ma con la possibilità di applicare le proprie abilità e diventare un bravo solutore. Aguzza la logica e l’ingegno, perché questa volta la difficoltà sarà di grande livello. A fine articolo come sempre troverai la soluzione, qualche suggerimento, e la spiegazione dell’enigma.

Non ci sono dubbi, tutti questi dadi messi in fila mettono davvero in agitazione. Il punto è che quando ci si ritrova davanti degli enigmi del genere, bisogna in primis mantenere la calma e non farsi disturbare nel ragionamento da fare dalla mancanza di tempo. Lo stress emotivo per i minuti contanti nella risoluzione del rompicapo, fungono da agente che complica la possibilità di risoluzione.

Il primo consiglio che sento di darti è proprio quello di non pensare al minuto che passa, ma di ricordare che quando bisogna scovare un’irregolarità in un enigma del genere, sono i dettagli a fare la differenza.

Ci sei quasi? Perché nel prossimo paragrafo ti svelo la soluzione! Che aspetti? Hai ancora del tempo per risolvere la sfida del giorno, devi soltanto essere tenace.

Rompicapo dei dadi: ecco la soluzione che non ti aspetti

Eccolo lì, l’intruso si trova proprio nel punto selezionato dal cerchio indicatore! L’enigma del giorno è davvero divertente per le modalità, ma senza dubbio il tranello ha funzionato. Perché hai creduto di dover fare calcoli o chissà cosa, quando invece ti era stato semplicemente detto di trovare l’intruso nella sequenza.

Sono i pallini gli elementi che ti hanno confuso le idee? Invece sono proprio questi gli elementi che fanno la differenza nella sequenza.

Dovevi fidarti della consegna e del titolo! Capita spesso che consigli e suggerimenti siano abilmente messi per confondere le idee, proprio per questo nel primo paragrafo ti ho detto di sfruttare la logica e l’ingegno, per non cadere in tranello!

