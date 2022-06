Dopo il GF Vip, nasce una nuova coppia? Galeotta una cena

Galeotta una cena dopo il GF Vip: nasce una nuova coppia?

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata ricca d’amore: Alex e Soleil, Manuel e Lulù, Miriana e Biagio, Sophie e Alessandro. Insomma, l’amore è stato il vero protagonista del reality show.

I nostri gieffini continuano a far parlare di sé e i paparazzi seguono in continuazione i loro spostamenti. Ma ecco che nasce una nuova coppia dopo l’esperienza nella Casa. Sarà vero o solo una indiscrezione in circolo? Scopriamolo insieme

Galeotta una cena dopo il GF Vip: è nata una nuova coppia?

I protagonisti di questa indiscrezione sono Jessica Selassié, vincitrice del GF Vip 6, e Barù, nobile cuoco toscano.

I due si sono conosciuti all’interno della Casa e sin da subito hanno avuto un feeling speciale. Balli intensi, sguardi costanti e tante risate hanno accompagnato le loro giornate tanto da creare un fandom solo per loro due con l’#Jerù.

Mentre esce il primo nome ufficiale del GF Vip 7, Jessica e Barù sono ancora amici. Si sono incontrati più volte fuori dalla Casa, ma niente di effettivo è mai successo.

Lei è andata all’inaugurazione del nuovo barbecue di Barù, lui ha più volte detto di sentirla per messaggio; insomma, si vogliono bene ma sembra che nessuno dei due voglia costruire una storia d’amore.

Poche settimane fa, il nipote di Costantino Della Gherardesca parlò di Jessica durante un’intervista.

“Siamo amici, siamo ancora amici. Non sono un timido sessualmente: se una mi piace, mi faccio avanti. Non so perché non l’ha capito, devi chiedere a lei. I fatti sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta” rivela Barù.

Lui non voleva costruire niente all’interno del GF Vip. Pensa che molte persone puntino a fidanzarsi nei reality show per andare avanti, ma lui non è fatto così.

“Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però stanno capendo che non c’è nulla, sono fantastici i Jerù ci sono ancora e ci stanno molto vicini” conclude il cuoco toscano.

Ma ecco che Jessica e Barù sono stati avvistati insieme a cena fuori. I due si sono dati appuntamento nel nuovo ristorante dell’ex gieffino a Milano. In loro compagnia troviamo anche Davide Silvestri e la sua futura sposa Alessia Costantino.

Una uscita a quattro che tanto fa sperare i fan della coppia. Quest’incontro è solo in amicizia o sta nascendo una nuova coppia?

Barù è stato beccato in compagnia di Lei, mentre da qualche settimana circola la notizia che Jessica si stia frequentando con il modello Simone Bonaccorsi.

Ma questa cena lascia tanti punti di domanda.

Barù e Jessica si continuano a frequentare anche fuori dal GF Vip. I loro fan continuano a sperare. Chissà… Se son rose, fioriranno