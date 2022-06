Uomini e Donne boom, Maria ha scelto: ecco il nuovo tronista

Uomini e Donne ha concluso da poco questa stagione televisiva, ma Maria De Filippi sembrerebbe aver già scelto il nuovo protagonista dello spazio dedicato al Trono Classico.

Uomini e Donne ha da poco messo un punto alla fine di questa stagione televisiva, che si è conclusa con la scelta di Veronica Rimondi. Il programma però, nonostante ritornerà sul piccolo schermo degli italiani a partire da settembre, non ha alcuna intenzione di fermarsi e la redazione starebbe già cercando i nuovi protagonisti dello show di successo di canale 5.

Secondo recenti indiscrezioni, pubblicate dal settimanale Nuovo Tv, Maria De Filippi avrebbe già scelto il nuovo tronista e se questa voce dovesse rivelarsi essere vera, non sarebbe di certo un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo in quanto ha recentemente scelto di mettersi un gioco, con un certo successo bisogna ammettere, in uno dei reality show di canale 5.

Il prossimo tronista di Uomini e Donne, infatti, potrebbe proprio essere lui dopo il recente successo in tv!

Anticipazioni Uomini e Donne: Maria De Filippi avrebbe scelto il primo tronista

Secondo quanto riportato dal noto settimanale, la redazione di Uomini e Donne, che di recente ha accolto la reazione di Andrea Della Cioppa dopo la scelta di Veronica, avrebbe deciso di puntare su un volto giovane che ha da poco fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo riscuotendo un certo successo. Di chi stiamo parlando?

Di Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro! Secondo quanto annunciato dal settimanale, dunque, Maria De Filippi e la sua squadra vorrebbe far debuttare il giovane concorrente dell’Isola dei Famosi negli studi Elios di Roma in veste di tronista, considerando che durante il corso della sua avventura in Honduras ha più volte ammesso di voler trovare qualcuno al suo fianco ma che sua madre si è sempre rivelata essere una spina nel fianco in quanto avrebbe fatto allontanare tutte le ragazze che si avvicinano a lui.

Maria De Filippi, come al suo solito, riuscirà a fare il miracolo e trovare una compagna al giovane che tanto avrebbe voglia di innamorarsi se solo sua madre non si immischiasse nella sua vita privata? Non ci resta che attendere per scoprirlo.