Alex Belli e quella frecciatina a Soleil Sorge che scatena il caos

Alex Belli e la frecciatina a Soleil Sorge: si scatena il caos

Come parlare di Alex Belli senza nominare Soleil Sorge? Entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno tenuto banco per sei mesi con il loro triangolo artistico che comprendeva anche Delia Duran.

I due prima erano grandi amici nella Casa, ma con l’ingresso della moglie di Alex, il rapporto si è molto freddato. Eliminata dal gioco, Soleil si ripresenta in finale facendo un balletto con l’attore per poi non volerlo più vedere.

Entrambi, però, continuano a parlare del loro rapporto e ora Alex Belli lancia una frecciatina alla Sorge che scatena il caos. Vediamo cosa ha rivelato

Alex Belli e la frecciatina Soleil Sorge: “E’ stata molto cattiva con me“

Alex Belli, ospite al settimanale Novella 2000, rilascia un’intervista in cui parla del suo rapporto attuale con Soleil Sorge.

L’influencer, dopo aver indossato i panni di giudice a La Pupa e il Secchione, adesso è volata in Honduras per l’Isola dei Famosi.

L’attore non prova antipatia o astio per la ragazza, ma non gli sono piaciute alcune parole usate dall’ex gieffina che adesso asfalta Manuel Bortuzzo.

“Vorrei precisare, e sono contento di farlo, che quello che ho detto su Sole non riguarda assolutamente l’Isola. Sono molto felice per lei che abbia avuto un’altra esperienza lavorativa” commenta Alex e spiega la sua delusione: “Il problema nasce dal fatto che lei ora sta rinnegando tutto ciò che è successo in sei mesi di GF Vip. Rinnegare qualcosa che abbiamo fatto, soprattutto quando siamo personaggi pubblici e lavoriamo in televisione, è una delle cose più errate che si possa fare“.

Alex poi puntualizza un punto e lancia la frecciatina alla Sorge: “Dice di non amare il trash televisivo e intanto partecipa a trasmissioni dove il trash è uno degli ingredienti“.

Inoltre, la madre di Soleil è una furia e esplode contro l’attore. Alex commenta quanto accaduto durante l’intervista. “La madre di Sole è stata molto cattiva con me. Ha detto che Sole deve allontanarsi da me perché, addirittura, le avrei rovinato l’immagine” racconta l’ex gieffino e conclude: “Non penso di essere una brutta persona. Ci sono rimasto male, sono sincero“.

Amore e odio tra Alex Belli e Soleil Sorge. I rapporti sono tesi tra i due e questo è innegabile. Si continuano a lanciare frecciatine e l’amicizia nata al GF Vip è solo un dolce ricordo