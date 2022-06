E’ stato tre volte tronista di Uomini e donne: oggi la sua vita è cambiata

La fama va e viene, ma alcuni ex protagonisti sono davvero indimenticabili. Iconico negli anni Duemila, l’ex Uomini e Donne si lascia andare ad una confessione totalmente inedita per i fan.

Uomini e Donne è senza dubbio quel format che più tra tutti coinvolge i telespettatori da più anni. La madrina di Mediaset, Maria De Filippi, ogni anno propone una fonte d’intrattenimento che non passa inosservata, perché sa su chi puntare. L’ex tronista di cui parleremo oggi sfidando la memoria dei fan più fedeli, ha una storia particolare, la quale difficilmente è passata inosservata nella storia del dating show.

Dire che Uomini e Donne ha più di vent’anni non è una scherzo, ma è dimostrazione di come un format televisivo, possa essere longevo e di successo al tempo stesso. Aspetto per niente scontato, dato che tutti gli altri programmi in onda hanno avuto vita e percentuali di share minori.

Il protagonista di oggi è stato tronista tre volte, perché ha dichiarato di essere fin troppo genuino per mentire. Sarà una trovata a distanza di anni, oppure avrà semplicemente voluto chiarire?

Ecco chi è l’ex tronista, lo riconoscete?

Uomini e Donne: tronista per tre volte, eccolo oggi!

Restando in tema di Ex personaggi di Uomini e Donne, tra le rivelazioni più sconcertanti c’è stato il veleno sputato sull’ex tronista del dating show, una cosa che in tanti anni di messa in onda, non era mai accaduta. Del resto, che aspettarsi da un format così imprevedibile visto che ha a che fare con i sentimenti e le emozioni? Tra un’esterna e l’altra, facciamo un viaggio nel passato, ricordando dei nomi che hanno contraddistinto un’intera stagione televisiva.

Il nome Luca Dorigo vi fa affiorare i ricordi? Correva l’anno 2005, e sedeva sul trono questo giovane 25enne, ricco di sogni e voglia di innamorarsi. Alla sua corte si destreggiavano le corteggiatrici Amalia ed Angelique!

Questa prima fase è destinata a concludersi nel 2007, perché appunto il giovane in questione ha partecipato per ben tre volte, sganciando un colpo di scena dopo l’altro! La scelta è stata Amalia, ma il rancore e i rimorsi continuano ad affiorare, anche perché i rapporti vissuti sono differenti.

A Fanpage il deejay originario del Veneto confessa che con entrambe ha condiviso dei bei ricordi, ma che solo con la prima riesce a fare quattro chiacchiere. La non scelta, cioè Angelique, non ha mai accettato il rifiuto, perché rimastaci troppo male. Ai tempi, era poco più che ventenne, e forse adesso con la maturità di un 40enne, avrebbe gestito diversamente le cose.

Afferma però che quanto accaduto è stato tutto frutto delle sue intenzioni, quindi fin da subito è stato sincero, e questo lo ha portato a sbagliare. Continua dicendo che forse ha un carattere fin troppo particolare, e che in tv questo non sempre è ben visto. Nonostante ciò, rivela dei progetti nel cassetto:

“L’anno scorso mi hanno chiamato per fare un provino per il Grande Fratello, poi però non ho avuto l’occasione di entrare nella casa. Mi piacerebbe anche fare l’Isola dei famosi. Avrei voglia di mettermi in gioco e fare vedere la mia vera personalità. Adesso ho 40 anni, sono un uomo, ho alle spalle un vissuto che prima non avevo. So di avere la capacità di fare la differenza, ma credo che il problema sia la mia personalità. Sono difficile da gestire”.

Di certo, ad Alfonso Signorini non possono che piacere personalità complesse, specialmente quando hanno anche una storia dietro. L’ex tronista racconta che il successo gli ha portato gioie e dolori. Sia perché essere troppo famoso non sempre è un bene vista la poca privacy, ma anche per la professione che svolge, quella di Deejay.

Tra gli ex tornati in scena gli ultimi gesti di Luca Salatino sconvolgono il pubblico in studio, scatenando nuove dinamiche. Così, l’imprevedibilità del successo può giocare qualsiasi tiro, come anche quello della discoteche di cadere in rovina a causa della pandemia di coronavirus.

Tra una sfida e l’altra però è pronto per mettersi in gioco e ricominciare!