“Non lo sopporto più”: scoppia il caos all’Isola dei Famosi

Scoppia il caos all’Isola dei Famosi: “Non lo sopporto più“

L’Isola dei Famosi è sempre più vicina alla finalissima. Ci sono ancora molti naufraghi in Honduras, ma televoto dopo televoto rimarranno solo in cinque.

Con il passare dei giorni la convivenza diventa sempre più difficile e anche la fame non aiuta nel mantenere la pazienza. Ecco che scoppia il caos e un naufrago non ce la fa più. Scopriamo insieme di chi si tratta

Chi ha pronunciato queste parola all’Isola dei Famosi? Si tratta di Nick Luciani nei confronti di Nicolas Vaporidis.

Il cantante è arrivato al limite nei confronti dell’attore, mentre un naufrago è costretto a ritirarsi. Se da prima il Cugino di Campagna si è sempre mostrato molto disponibile, tranquillo e con poca voglia di immischiarsi nelle varie dinamiche dell’Isola, ma adesso sembra arrivato al suo limite.

Già nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, i due naufraghi hanno avuto un acceso scontro. Tutto è iniziato da quando Nick ha montato la tenda e a quanto pare c’erano dei buchi che hanno fatto entrare l’acqua mentre i concorrenti dormivano.

Nicolas si scontra subito con il cantante che di certo non rimane in silenzio. E’ veramente pieno da questa situazione e ora scoppia il caos.

In una clip del reality show si vede Nick che ascolta l’attore che dà dei comandi al gruppo e il cantante alza gli occhi al cielo.

In un confessionale, subito dopo, Luciani spiega il suo pensiero sull’attore. “Nicolas, niente. Sono arrivato ad un certo punto in cui non lo sopporto più” rivela il naufrago e motiva le sue parole: “Tutto gli è dovuto, comanda sempre lui, gestisce. Anche se non è il leader, sembra il leader. Perciò alla fina abbiamo sempre avuto un capo, nascosto, ma c’è sempre stato“.

Mentre la Mediaset cambia tutto prima della finalissima, Nick non ce la fa più e ha delle buone ragioni. Negli ultimi giorni, però, sembra che i due concorrenti si siano riavvicinati trovando un punto di incontro. Il cantante fa un passo indietro e cerca di godersi queste ultime tre settimane in pace e tranquillità. Cha faccia tutto parte di una strategia?

Il cantante è scoppiato dopo mesi di silenzio. Io credo che abbia fatto bene anche perché ad un certo punto si è trovato molte persone che gli urlavano contro. Tutti che sottolineavano il fatto che lui non parli mai, ma perché Nick ha sempre preferito stare lontano dalle litigate in cui lui non c’entrava niente. Scoppia il caos all’Isola dei Famosi o sta già tornando la pace?