Test: completa la combinazione numerica in meno di un minuto!

Oggi diamo spazio ai numeri: risolvi la combinazione! Come puoi ben vedere c’è una logica ad animare il rompicapo matematico corrente. Mettiti in gioco, e risolvilo in meno di un minuto.

Hai poco tempo e hai con te tanti numeri, tutto quello che devi fare è testare le tue abilità di logica e competenze di calcolo. Come? Completando la combinazione in verde! Nella maggior parte dei casi la risoluzione è data da un dettaglio, il quale non salta sempre in maniera nitida ed immediata all’occhio, ma non temere perché se ricordi tutte le altre sfide affrontate ti renderai conto che non è impossibile, anzi è un giochino!

Nel frattempo che ci ragioni su, ti svelo qualche trucchetto per risolvere in modo pratico e veloce test di questa tipologia. La protagonista assoluta è la combinazione, la quale per esser tale necessita di alcuni elementi, i numeri qui sopra riportati. Una domanda può bastare per determinare la soluzione: cosa hanno in comune?

Il colore verde? Assolutamente no, ma c’è un dettaglio che non può sfuggirti, e che è insito tra un calcolo e l’altro. Una volta scoperto uno, tutti gli altri verranno fuori di conseguenza.

Allora, ci stai arrivando oppure devo ancora darti altri suggerimenti? Non perdere tempo, altrimenti puoi scorrere il cursore e l’articolo, così da scovare la soluzione facilmente, ma senza aver risolto il rompicapo.

Soluzione: la combinazione numerica, è facilissima!

Non è l’unica sfida numerica con la quale abbiamo a che fare, se ti piace il genere ti propongo di risolvere il precedente rompicapo numerico è divertente, ma soprattutto ti sarà utile nel venire a capo in situazioni di questa tipologia. Se hai ben seguito i miei suggerimenti, di sicuro avrai chiaro che il primo passo per inserire il numero corretto nella combinazione è proprio quello di rilevare gli elementi in comune tra le operazioni.

Questo perché si tratta proprio di operazioni, possiamo forse definirle “sottintese”, anche se non sono evidenti segni e calcoli, però ci sono. Innanzitutto, il primo elementi in comune lo possiamo riconoscere nella ripetizione in ogni valore dell’unità presente. Infatti, se osservi con attenzione i numeri 1-2-3-4-5-7, formano le unità, e nel risultato son diventati decine.

Mentre la parte successiva è data proprio dalla somma di questo valore con le decine e centinaia presenti! Quindi, in questo modo nel risultato abbiamo 79, poiché: 117= 7(1+1+7)= 79!

Ci sei arrivato da solo? Se sì, continua ad allenarti con altre sfide, ti consiglio un altro rompicapo numerico con un’altra sequenza da risolvere, diventa un bravo solutore. Durante la tua nuova sfida, noi ne prepareremo delle altre.