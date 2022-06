Tomaso Trussardi, dopo Michelle Hunziker si consola con loro

Tomaso Trussardi è tornato in pista per nuovi incontri? L’imprenditore più chiacchierato e alla moda del momento fa parlare di sé. L’ex di Michelle Hunziker è molto ambito, ma lui sa con chi passare il suo tempo prezioso.

La separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ha destabilizzato i fan della coppia, i quali mai avrebbero creduto che una famiglia così solida, ed apparentemente felice, si potesse dire addio. Ebbene, anche i famosi vivono dolori del genere. Nonostante tutto, è proprio vero che non è oro tutto ciò che luccica. Questo è dato dal fatto che in fondo si tratta pur sempre di esseri umani in carne ed ossa, con pregi e difetti. Oggi sveliamo qualcosa sull’imprenditore, che di solito è molto riservato, ma qualche chicca siamo riusciti a scovarla.

Tomaso Trussardi è uno stimato imprenditore. Figlio della casa di moda Trussardi, porta avanti con cura, sacrificio ed orgoglio l’impresa di famiglia. La casa di moda fondata nel 1911 continua ad essere nel 2022 un marchio Made in Italy, così iconico e amato che è riconoscibile dagli ammiratori di tutto il mondo.

L’uomo essendo molto affascinante, non è mancato alla partecipazione di campagne pubblicitarie dedicate al brand. Infatti, il suo volto è noto al grande pubblico, ma anche per la relazione con la showgirl svizzera più famosa in Italia, Michelle Hunziker.

Dopo 10 anni d’amore, la loro relazione ha chiuso i battenti. Con due figlie, Sole e Celeste, la famiglia cambia volto, e con essa anche le loro abitudini. I due ex coniugi trovano un modo per affrontare la rottura, ognuno in maniera differente.

Tomaso Trussardi: inizia una nuova vita!

Senza dubbio il mondo dello spettacolo non si sarebbe mai aspettato una separazione del genere, vista la complicità tra i due, ma anche questa rottura va accettata con il massimo rispetto. Nel frattempo, Michelle Hunziker compie un gesto inaspettato che cancella ogni dubbio sulla sua estate in love, elementi disseminati un po’ ovunque che di certo non sfuggono ai fedelissimi fan che sui social media non perdono una solo evento dei propri beniamini. Oltre all’ex moglie, anche l’e marito fa qualcosa per stare bene, ecco cosa, ve lo sveliamo nei dettagli.

L’amore più profondo, duraturo ed incondizionato è quello provato per i figli! Sole e Celeste sono le cocche di papà, e sono proprio loro le protagoniste della vita di Trussardi. L’imprenditore tra un impegno lavorativo e l’altro, riesce a passare del tempo con le figlie, le quali sono molto amate anche dalla sorellastra, Aurora Ramazzotti, primogenita della Hunziker avuta con l’artista Eros Ramazzotti.

Gardaland è la meta tanto attesa dalle bambine, ma anche dal piccolo Odino, cagnolino simbolo del noto marchio, e fedele compagno di Tomaso. Come se non bastasse c’è un altro colpo i scena dopo la separazione, ma i due ex stanno cercando di mantenere la massima discrezione.

Sicuramente, passare del tempo in famiglia è un ottimo modo per affrontare qualsiasi sfida che la vita possa mettere in atto, e Tomaso lo fa con il massimo riserbo e classe.