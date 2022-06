Nuovi tronisti Uomini e Donne: Maria De Filippi ha scelto loro!

Uomini e Donne ritornerà sul piccolo schermo degli italiani a settembre e sembrerebbe che Maria De Filippi abbia scelto già i nuovi tronisti.

Uomini e Donne ha da poco concluso la sua messa in onda e a settembre tornerà con una nuova stagione sempre su canale 5. Nei nuovi appuntamenti ci saranno alcuni dei protagonisti che abbiamo avuto modo di conoscere durante il corso delle passate edizioni, ma anche nuovi personaggi.

Il pubblico della rete è più curioso che mai di conoscere i nuovi volti della trasmissione, ma al momento è ancora troppo presto per parlarne anche se secondo alcuni utenti sembrerebbe che Maria De Filippi abbia già scelto i nuovi tronisti che andrebbero a popolare gli studi Elios di Roma. Curiosi di conoscere i loro nomi? Preparatevi perchè avete già imparato a conoscerli durante le scorse puntate!

Anticipazioni Uomini e Donne: Maria De Filippi adocchia i nuovi tronisti

Gli utenti della rete non hanno dubbi: secondo loro Maria De Filippi ha deciso tutto visto il forte riscontro che hanno avuto alcuni personaggi durante il corso di questa stagione televisiva e sarebbe pronta a promuoverli da corteggiatori a tronisti. Di chi stiamo parlando?

Secondo i fedeli sostenitori del programma di successo di 5, a partire da settembre potremmo rivedere Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Veronica Rimondi, e Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Salatino che il dopo il no alla scelta ha reagito in questo modo, ma non solo.

Secondo recenti indiscrezioni, tra le rose dei tronisti potremmo trovare anche Federica Aversano, che ha preso parte al programma non molto tempo fa provando a conquistare il cuore di Matteo Ranieri ma purtroppo l’esperienza non si è conclusa come sperava e durante il momento della scelta ha discusso con il tronista dando vita ad una forte discussione con Tina Cipollari, in quanto l’opinionista non ha gradito l’atteggiamento assunto in un momento come quello.

Maria De Filippi ha dunque già scelto i suoi nuovi pupilli o queste sono soltanto speranze da parte degli utenti della rete? Per saperlo non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Uomini e Donne che saranno senza alcun dubbio molto più dettagliate.