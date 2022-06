Lilli Pugliese, dopo Uomini e Donne e la scelta di Luca ricomincia così!

Lilli Pugliese dopo non essere stata scelta da Luca Salatino a Uomini e Donne ha deciso di ricominciare la sua vita in questo modo. Finalmente è tornato il sorriso sul suo volto.

Lilli Pugliese non ha concluso nel migliore dei modi il suo percorso a Uomini e Donne, in quanto sperava di poter abbandonare il programma in coppia con Luca Salatino ma quest’ultimo ha preferisco crearsi una relazione al di fuori degli studi Elios di Roma con Soraia Cerruti.

Lilli, in un primo momento, non ha reagito benissimo poiché era molto legata a lui. Tant’è che Maria De Filippi le ha ricordato che certe cose possono succedere nella vita e che lei ha attraverso momenti peggiori. Lei si è fatta forza di queste parole ed ora è pronta a ricominciare la sua vita e così ha fatto!

Lilli Pugliese dopo Uomini e Donne ha scelto di ricominciare a vivere così, riempiendo di gioia tutti i suoi fedeli sostenitori che non l’hanno mai abbandonata durante tutto il suo percorso all’interno del Trono Classico.

Uomini e Donne: Lilli Pugliese ricomincia dopo il no di Luca Salatino

Lilli Pugliese non ha mai nascosto di esserci rimasta piuttosto male dalla scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne, che si è trovato di fronte ad un faccia a faccia tra Matteo e Soraia, ma ora è pronta a ricominciare riprendendo in mano le redini della sua vita.

Tant’è che sul suo profilo Instagram è possibile vedere che è tornato il sorriso sul suo volto ed ha deciso di concedersi qualche piccolo viaggio in dolce compagnia. No, non pensate a me: Lilli non ha assolutamente trovato già un altro ragazzo a cui dedicare le sue attenzioni, mettendo in dubbio il sentimento e l’interesse che dichiarava, ma ha scelto di concedersi soltanto alle sue amiche di sempre che le sono state vicino in questo momento così complicato per lei.

Lilli Pugliese è pronta ad innamorarsi di nuovo e per questo non esclude, qualora dovesse essere contattata dalla redazione, di ricoprire il ruolo di tronista negli studi Elios di Roma a Uomini e Donne. La decisione è ancora tutta da prendere.