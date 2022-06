Alex e Luigi Strangis, fan in visibilio: la grande novità dopo Amici

By

La grande novità per Alex e Luigi Strangis dopo Amici: fan in visibilio

Alex e Luigi Strangis sono due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Arrivati entrambi in finale, Alex non si classifica nemmeno sul podio, mentre Luigi si porta a casa la meritata vittoria.

Nonostante i due cantanti venissero messi contro in quasi tutte le sfide, Alex e Luigi hanno costruito un grande legame di amicizia.

Adesso arriva anche una grande novità che lascia a bocca aperta i fan di Amici. Vediamo cosa sta succedendo

La grande novità per Alex e Luigi Strangis: dopo Amici arriva il Festival di Sanremo

Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando, Alex e Luigi Strangis sono in lizza per partecipare al prossimo Festival di Sanremo.

C’è un problema però. Nessuno dei due cantanti è riuscito a portarsi a caso ascolti rilevanti quanto quelli guadagnati da Akaseven e Sangiovanni nella scorsa edizione di Amici.

Malibù, Lady e Loca sono andati in radio per mesi ed erano in cima a moltissime classifiche di Spotify e ITunes.

Alex e Luigi, invece non possono vantare gli stessi numeri con i loro singoli. Tienimi Stanotte di Stangis si trova adesso alla 40esima posizione di ITunes, mentre LDA spiazza tutti con la sua dedica speciale.

Ma ad ogni problema, c’è una soluzione. Entrambi i cantanti fanno parte delle stessa casa discografica, la 21co diretta da Mattia Briga e Giordana Angi. Potrebbero quindi salire sul palco dell’Ariston insieme e unire le forze in uno splendido duetto.

A rivelare la notizia di pensa il portale QuelloCheTuttiVoglionoSapere.

“Si vocifera che Amadeus abbia messo gli occhi su Alex Wyse e Luigi Strangis per la prossima edizione del Festival di Sanremo. La notizia inerente la possibile partecipazione di Luigi era già stata palesata un po’ di tempo fa. In queste ore, però ci sono stati degli aggiornamenti” si legge sul sito di news che conclude così: “I due potrebbero prendere parte alla competizione canora più attesa dell’anno formando un duetto e portando, di conseguenza, una sola canzone scritta e cantata da entrambi“.

Mentre arriva il clamoroso addio dopo sette anni di amore, per Luigi e Alex questa è una bellissima opportunità. Certo, sarebbe più soddisfacente portare un pezzo fatto ad hoc per ognuno di loro, ma unendo le forze potrebbero riuscire a conquistare più approvazioni.

Questa è la prima volta che due ex allievi di Amici si esibiscono insieme al Festival di Sanremo. L’unica altra cantante che si è presentata in un duetto è Emma Marrone, ma non i compagnia di un altro allievo della scuola, ma con i Modà.

Per Alex e Luigi Strangis questa è una grande novità. Incrociamo le dita per loro e speriamo di vederli veramente insieme o non al Festival di Sanremo