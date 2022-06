Soleil Sorge: il ritorno all’Isola è un successo, ma ricordate com’era? Video

Il ritorno di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi è stato un successo. Forse non tutti ricordano che per la bella influencer questa è un ritorno in Honduras



Il grande ritorno di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi è stato un successo. C’era grande attesa per la partecipazione dell’influencer nel reality di Ilary Blasi. Del resto, la ragazza era reduce da una più che positiva esperienza al Grande Fratello, che l’ha lanciata verso il grande successo. La chiacchierata love story con Alex Belli le ha dato grande popolarità, e tutto il resto è venuto da sé.

Dopo il reality di Alfonso Signorini ha partecipato alla Pupa e il Secchione Show con Barbara d’Urso in veste di giurata. Anche in questo caso l’esperienza è stata positiva, anche perché la trasmissione è stata premiata con buoni ascolti. Per Soleil un periodo di grazia, visto che in sequenza è stata chiamata all’Isola dei Famosi, dove è stata protagonista della puntata di lunedì.

Soleil Sorge, prima del successo come era?

E forse non tutti sanno che per Soleil questa è la sua seconda volta. Partecipò al reality in Honduras già nel 2017 e anche in quel caso ottenne la simpatia del pubblico. Spigliata e molto brava nei giochi, arrivò fino in fondo ma senza riuscire a vincere.

Tra l’altro mise in mostra un fisico pazzesco, atletico e dinamico al punto giusto. All’epoca appariva molto giovane e sicuramente meno spigliata e sicura di oggi. Ma pure in quella sua prima esperienza in Honduras fece vedere la sua personalità e stupì tutti con la sua capacità di resistere fisicamente, sia alle prove che alla fame e alle difficoltà dell’Isola.

Ma vi ricordate come era agli esordi della sua carriera? Ecco un video in cui la Sorge appare diversa rispetto a come siamo abituati a vederla oggi.

Stavolta un ritorno da “regina”, anche se si tratta soltanto di una parentesi. Inizialmente la Sorge sembrava dover diventare una nuova concorrente, e invece il suo passaggio è stato solo temporaneo, quindi come una super “guest” per dare un diversivo al pubblico e ai concorrenti. Non è stata concorrente, e Ora Soleil è stata vista con un occhio diverso da parte dei suoi compagni di viaggio. Ai telespettatori avrebbe fatto piacere vederla in gara, magari (idealmente) al posto di Lory Del Santo, eliminata a sorpresa. Ma forse non ne ha bisogno. Soleil è una donna forte e molto seguita sul web. Anche se il passaggio è stato breve, non è sfuggito il suo fisico da urlo, pienamente tonico e invidiabile come un tempo.