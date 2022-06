Il gesto social di Jessica Selassié parla chiaro: frecciatina a Barù? Il web non ha dubbi

Jessica Selassié e Barù si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Lei principessa etiope e lui cuoco nobile si sono stuzzicati e hanno flirtato nel reality show.

Mentre Jessica si è sempre detta molto interessata a Barù, lui ha sempre mantenuto le distante a parole, ma non con i fatti.

Dopo la vittoria della maggiore delle Selassié, i due si sono rincontrati più volte per eventi mondani e non. Ancora, però, non è accaduto nulla tra di loro e sembra che adesso Barù abbia qualcun’altra per la testa.

Ecco che Jessica fa un gesto spiazzante sui social. Sembra proprio che la Selassié abbia stoccato una frecciatina a Barù, ma vediamo cosa sta accadendo

Il gesto social di Jessica Selassié parla chiaro: frecciatina a Barù?

Nelle ultime settimane spunta una grande indiscrezione su Barù. Il cuoco toscano è stato immortalato in compagnia di un’altra ragazza.

Lei è una modella e le foto non lasciano dubbi. Tra Jessica e il nipote di Costantino Della Gherardesca non è successo niente in tre mesi dalla fine del reality show e anche i fan della coppia, i #Jerù, hanno smesso di credere che possa succedere qualcosa tra di loro.

La Selassié legge la notizia e fa un gesto social che fa molto parlare. Pubblica un paio di scatti sul suo profilo Instagram. La ragazza indossa un top celeste, dei jeans lunghi e i tacchi mentre è sdraiata in modo sexy sul divano.

Con lo sguardo diretto alla fotocamere, la Princesse scrive nella didascalia: “It’s not easy to forget me, baby“, ovvero “Non è facile dimenticarmi, baby”.

Mentre arriva la dichiarazione d’amore per Lulù Selassié, le parole sopra citate non lasciano dubbi! I fan hanno da subito capito che si tratta di una frecciatina nei confronti di Barù.

Centinaia di commenti accompagnano il post e tutti hanno capito a chi si sta riferendo. C’è chi le dice che è bellissima, chi la difende proprio in questo momento difficile e chi scrive: “Jessica mi fai morì! Hai deciso di lanciare le frecce con tutto l’arco“.

Il gesto social della vincitrice del GF Vip non lascia dubbi. E’ una palese frecciatina nei confronti di Barù. Che si sia giocato male le sue carte nei confronti di Jessica Selassié? E, soprattutto, c’è un vero interesse tra il cuoco toscano e la modella o è solo una semplice frequentazione?