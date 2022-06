Test: solo un genio capirà quanti sono i triangoli sul tavolo

Questo test metterà a dura prova le tue conoscenze di geometria. Indovina il numero di triangoli sul tavolo. Hai solo trenta secondi

Una maestra decide di cambiare il suo metodo di insegnamento e propone ai suoi piccoli allievi un gioco. Dovranno indovinare un quiz e riceveranno il premio. Il premio in questione è la possibilità di non fare i compiti a casa per il giorno dopo. I bambini accolgono con grande entusiasmo la proposta della maestra ma il test è molto complicato perché riguarda la geometria.

Su un tavolo di due metri per uno ci sono dei triangoli e dei rettangoli, in ordine casuale. Queste figure non si toccano tra di loro e non hanno nemmeno un lato in comune. Facendo un rapido conto, è possibile constatare che il numero dei vertici, e quindi degli angoli, equivalga esattamente a 17. Quanti triangoli ci sono sul tavolo? Ecco cinque possibili risposte:

5

4

3

2

1

Nessuno dei bambini riesce a rispondere correttamente. E tu, pensi di essere in grado di dare una risposta? Hai soltanto trenta secondi per risolvere il quiz, poi potrai consultare la soluzione.

La soluzione del test

La soluzione di questo test è più semplice di quanto tu possa pensare. Trenta secondi bastavano per indovinare. Se ce l’hai fatta, vuol dire che sei veramente bravo e che la geometria non ha segreti per te. Complimenti! Questo test nascondeva dei trabocchetti lungo il suo percorso, se hai risposto correttamente vuol dire che li hai evitati tutti.

Se, al contrario, non hai la risposta o sono passati i trenta secondi, non buttarti giù con il morale. È possibile che tu abbia soltanto bisogno di fare maggiore pratica con altri test simili a questo. Vedrai che in futuro andrà sicuramente meglio. Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo divertente e stimolante per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco la soluzione del test.

La risposta corretta è la terza, quindi tre triangoli. I triangoli hanno tre vertici, mentre i rettangoli ne hanno quattro. Ecco il ragionamento da fare: 3 x triangoli + 4 x rettangoli = 17. I triangoli saranno (17 – 4 x rettangoli) 3. Prendendo un rettangolo, 17-4 non potrà essere diviso per tre. Se prendiamo due rettangoli, avremo 17 – 4 x 2 = 9. Di conseguenza, 9:3=3.