Giubileo di Platino: perché Kate e Meghan erano sedute così distanti?

La Royal Family si è riunita per festeggiare il Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta. Tutti hanno notato la distanza tra Meghan e Kate

Meghan Markle e Kate Middleton, grandi amiche o grandi nemiche? La storia ci darà una risposta tra qualche anno, anche perché il rapporto tra le due duchesse è cambiato nel corso degli anni. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, le due donne avrebbero avuto un ottimo rapporto quando si sono conosciute. Sembra che Kate abbia accolto molto bene Meghan in famiglia.

Le due duchesse sono coetanee e, quando si sono conosciute, erano rispettivamente la moglie e la fidanzata dei due figli di Diana Spencer. Poi, forse quando la notorietà di Meghan ha iniziato ad aumentare, il rapporto si è rovinato, arrivando ad una rottura totale quando i Sussex hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America. L’ex attrice statunitense ha anche raccontato di aver pianto a causa della cognata. Tutti hanno notato la loro distanza in occasione di un evento tenutosi nella Cattedrale di St. Paul. Perché erano così distanti?

Il motivo della distanza tra Kate e Meghan

Una volta erano definiti i Fab Four. È proprio in questo modo che la stampa britannica aveva definito in passato Harry, Meghan, William e Kate, definendoli “il futuro della monarchia inglese”. Purtroppo, esattamente come è successo ai titolari di questo famoso nomignolo, anche i Fab Four della Royal Family si sono divisi e hanno avuto delle discussioni. I sudditi hanno avuto il piacere di rivederli insieme dopo diversi anni soltanto lo scorso weekend, in occasione del Giubileo di Platino, nonostante alcune restrizioni.

Tutti hanno notato la distanza tra i Sussex e i Cambridge durante il Service of Thanksgiving in onore della Regina Elisabetta. Le due coppie sono arrivate a distanza di pochi minuti nella Cattedrale di St. Paul ma hanno occupati delle postazioni molto distanti ed erano vestite in maniera completamente diversa. Molti sudditi non hanno compreso il motivo di questa decisione.

Kate e William erano seduti accanto a Carlo e Camilla, in prima fila. Harry e Meghan erano accanto a Beatrice ed Eugenie di York, in seconda fila. La spiegazione è legata al ruolo all’interno della Royal Family: di primissimo piano per i Cambridge, inesistente per i Sussex. Harry e Meghan, infatti, erano presenti in quanto ospiti della Regina Elisabetta, non svolgendo più nessuna mansione per la corona inglese.