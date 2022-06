Mamma Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè rompe il silenzio: così zittisce tutti

By

La mamma di Clarissa, Lulù e Jessica Selassié ha deciso di rompere il silenzio sui social e di zittire tutti quanti con un solo gesto.

Dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, Jessica, Lulù e Clarissa Selassié sono diventate tra i personaggi più amati dagli utenti della rete che ha amato e non poco la loro spontaneità di fronte ad altri colleghi che invece sono apparsi un po’ più impostati.

Tant’è che il loro successo è proseguito senza sosta anche al di fuori della casa più spiata d’Italia. Ovviamente oltre alla fama e alla gloria, c’è anche la contro parte degli haters: più si diventa popolari e più spuntano come funghi gli odiatori della rete. Le Princess infatti sono state prese di mira dai soliti leoni da tastiera, ma hanno saputo difendersi e non poco durante il corso di questo periodo. Anche se c’è stato anche qualcun altro che ha voluto scendere in campo. Chi? La loro mamma.

La mamma di Jessica, Lulù e Clarissa Selassié ha rotto il silenzio sui social non mandandole di certo a dire.

La mamma delle sorelle Selassié replica agli haters e diventa virale

La mamma delle sorelle Selassié, che è pronta a festeggiare il compleanno di sua figlia Lulù, che di recente ha condiviso un dolcissimo ricordo con tutti i suoi fedeli sostenitori, è stufa di leggere continuamente gli attacchi rivolte alle Princess e per questo motivo, nonostante durante l’esperienza al GF Vip non l’abbia mai fatto, ha deciso di scendere in campo e difendere le sue piccole, ma in che modo?

Nel farlo ha deciso di pubblicare un post, che trovate poco più in basso, che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione in quanto ha immortalato un repellente per le zanzare ed ha accompagnato il tutto con alcuni versi del celebre pezzo dei Maneskin, Zitti e Buoni.

La mamma di Lulù, Jessica e Clarissa Selassié è stufa di restare a guardare ed ha scelto di difendere le sue figlie fin troppo attaccata dagli haters della rete. Un gesto, il suo, che non è passato inosservata agli occhi dei fedeli sostenitori delle Princess tanto da renderla virale tra di loro. Oggi, come direbbe Lady Gaga, a star is born?