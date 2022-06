Mercedesz Henger vicina ad Edoardo Tavassi, ma l’ex fidanzato fa una gaffe

Mercedesz Henger si sono lasciati da circa un anno e mezzo, ma fra loro sembrerebbe esserci ancora dell’astio. Cosa è successo all’Isola dei Famosi con Edoardo Tavassi

Uno dei temi di questa Isola dei Famosi edizione 2022 è l’ingresso in corsa di Mercedesz Henger e le sue “mire” amorose. La figlia di Eva Henger, a quanto pare, è arrivata in Honduras per provare a far battere qualche cuore. Nel suo mirino ci sarebbe quello di Edoardo Tavassi. Nulla di malcelato, visto che a ragazza ha più volte manifestato un certo interesse. E infatti sin dal suo sbarco in Honduras, i due sono sembrati molto vicini e con una certa intesa.

Lei, del resto, non ha mai nascosto il suo interesse, cosa che lui pare ricambiare molto bene. Ad oggi si può sicuramente parlare di un’amicizia, in quanto non sembra che (al momento) sia accaduto qualcosa. Di certo, questo feeling non fa piacere a Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz. Usiamo il termine “ex”, perché la situazione tra i due, a dirla tutta, non è ancora chiara. In ogni caso tra i due sembra esserci distanza, visto che dichiarano di essersi lasciati da un anno e mezzo. Eppure Lucas non ha ancora messo da parte astio e rancore nei confronti della giovane Henger.

Lucas Peracchi e la gaffe nei confronti della sua ex, Mercedesz Henger

Un follower, infatti, le ha chiesto come la vede fisicamente, e lui ha risposto. “Quando la allenavo io era diverso. Ora guardate l’Isola e datele delle risposte”. Come risaputo, Lucas fa il personal trainer e quanto pare non lesina critiche piuttosto piccate su Mercedesz e il suo aspetto fisico. Secondo lui la ragazza, in sostanza, ha perso di tono fisico e muscolare. Tuttavia, il buon Lucas ha fatto una figuraccia. Perché la foto di Mercedesz sull’Isola risaliva alla prima edizione in cui la showgirl ha partecipato, vale a dire nel 2017. Parliamo ormai di 4 anni fa, e comprensibilmente il fisico della giovane era diverso.

Ovviamente all’epoca la ragazza non aveva ancora conosciuto Peracchi, e quindi nemmeno iniziato il percorso di dieta e di lavoro fisico. Poi il personal trainer ha fatto di tutto per riparare alla gaffe. “La foto del prima è vecchia, lo sapevo. Era solo un confronto per vedere come è Mercedesz dopo il mio allenamento. Ho solo scritto di vedere l’Isola 2022 per vedere come è adesso”. Avrà riparato alla brutta gaffe? A dirla tutta la sua motivazione è parsa poco credibile…