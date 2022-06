Incredibile, l’esperto ha fatto scena muta! Il pubblico è senza parole

Perché l’esperto non ha risposto alla domanda? Quale difficoltà si nascondeva dietro quel quesito? Il pubblico è senza parole per l’accaduto

Durante una nota trasmissione televisiva, un grande esperto di questioni mediche è stato invitato in studio per un dibattito. Il format prevede che, nel corso del programma, l’esperto risponda alle domande delle persone presenti in studio e che poi dia una risposta ad un telespettatore da casa. La trasmissione inizia e l’esperto, seppur leggermente emozionato, dimostra tutte le sue capacità.

Il luminare risponde a tutte le domande, anche a quelle più complicate. Spiega quali sono i procedimenti dell’ultima scoperta scientifica, fornisce consigli a chi ha problemi muscolari e poi arriva la telefonata da casa. Dall’altra parte c’è Silvia da Ferrara, che pone un quesito all’apparenza semplice: “Buongiorno professore, il termometro segna 35,8. Secondo lei ho la febbre?”.

Il grande esperto fa scena muta, non risponde. Perché? Hai soltanto trenta secondi per dare una spiegazione logica. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test dell’esperto

Questo test di logica e ragionamento nasconde sicuramente una trappola. Com’è possibile che un esperto di medicina sia capace di parlare di un trapianto e poi faccia scena muta su una domanda così banale? È impensabile che un medico non sappia che quella temperatura non sia assolutamente pericolosa per la telespettatrice. E allora perché non ha risposto, restando in silenzio?

Per dare una risposta è necessario usare il pensiero laterale. Si tratta di un ragionamento con un punto di vista alternativo, non tradizionale. Se hai usato questa tecnica, adesso avrai sicuramente fornito la risposta corretta. Viceversa, non preoccuparti, forse hai soltanto bisogno di fare maggiore allenamento con altri test simili a questo.

Il test dell’esperto medico non ha alcuna validità scientifica e non si basa su nessun fatto realmente accaduto. Si tratta soltanto di un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco la soluzione: l’esperto fa scena muta perché la trasmissione è terminata. Conosceva sicuramente la risposta ma non ha avuto il tempo di esaudire la richiesta della telespettatrice perché erano già in onda i titoli di coda dello show televisivo.