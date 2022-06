Dopo Matrimonio a prima vista, spunta il divertente ricordo

La coppia nata a Matrimonio a Prima vista si è rotta: alla fine del programma è arrivato il divorzio, ma tra loro è rimasto un bel rapporto

La coppia di sposi “al buio” ha partecipato alla settima edizione di Matrimonio a prima vista ha fatto il suo percorso all’interno del famoso dating show, ma come spesso accade ha poi deciso di divorziare. Le cose, quindi, non sono andate come loro speravano. Anche in questo caso l’amore non è sbocciato. Parliamo di Dalila Cantagallo e Manuel Felici, che pur sembrando apparentemente in sintonia, in realtà non se la sono sentita di innamorarsi, o semplicemente tra loro non è scattato nulla di speciale.

Tuttavia, come quasi sempre accade, tra loro è nata un’amicizia e rimane una grossa stima. Lo testimoniano, in particolare, i messaggi su Instagram che Dalila pubblica, dove ricorda con piacere la sua esperienza e lascia parole dolci per Manuel Felici. La loro storia all’interno del programma sembrava essere partita bene. Le cose tra loro hanno iniziato a complicarsi con il “ritorno” alla vita normale. Dalila ha iniziato ad avere dubbi, soprattutto dopo il primo incontro con le altre spose del programma. Dubbi che poi hanno contagiato anche Manuel.

Matrimonio a prima vista: sorpresa dopo il divorzio tra Dalila e Manuel

In sostanza, sembrava che lui già desse per “scontata” sua moglie: e questo a pochi giorni di distanza dal matrimonio. Quando gli esperti hanno chiesto a Manuel se volesse continuare o no l’esperimento, lui ha risposto in modo netto: “Sinceramente no, non me la sento”. E non si è fatta mancare una risposta negativa nemmeno da parte di lei, che alla fatidica domanda ha risposto con un secco e inequivocabile “no”. Ecco perché i due hanno riconsegnato le loro fedi, evitando anche di parlarsi. Eppure i due sembravano piacersi tanto, anche se alla fine sono risultati incompatibili dal punto di vista caratteriale.

La loro storia aveva coinvolto parecchio il pubblico da casa, che in molte occasioni ha fatto il “tifo” per loro, sperando che da un’attrazione fisica potesse poi nascere una compatibilità caratteriale e un’intesa anche da tutti gli altri punti di vista. Invece questa esperienza ha dimostrato che non basta soltanto l’attrazione fisica, ma per formarsi una coppia deve nascere qualcosa di molto più forte e solido.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dalila Cantagallo (@dalila.d.a.l.y)

Come vi avevamo anticipato, gli ex partecipanti amano spesso condividere ricordi sui loro social della loro esperienza, e stavolta è proprio Dalila a pubblicare un divertente meme con un frame della sua esperienza a ‘Matrimonio a prima vista’. I suoi follower sono andati i delirio per il sarcastico post.