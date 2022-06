Una Vita anticipazioni: indagini e seduzioni per Genoveva

La trama della telenovela spagnola più seguita degli ultimi tempi, Una Vita, si infittisce sempre più. Genoveva, personaggio di spicco, in balia del dubbio porta avanti delle indagini che la condurranno a scoprire nuove verità.

L’appuntamento con le anticipazioni di Una Vita non può mancare, perché i fan sono così tanto in attesa di scoprire gli ultimi avvenimenti dei loro beniamini, che non stanno più nella pelle. Le news in questione ruotano attorno al personaggio di Genoveva, la quale è turbata da alcune situazioni, e decide di voler indagare per vederci chiaro. Peccato che non sempre le sue azioni sono andate per come questa avrebbe voluto, ma c’è comunque un punto d’arrivo.

Il clima ad Acacias, il Quartiere di lusso più famoso in Italia al momento, è abbastanza teso. La suspense è data dai diversi dubbi di Genoveva nei confronti degli affari familiari, perché c’è qualcosa che non quadra in base agli ultimi avvenimenti che l’hanno portata a surclassare le domande di David, ma non solo.

Perché tra un dubbio ed un altro decide di portare avanti delle indagini. E’ disposta a tutto pur di conoscere la verità, anche a mentire spudoratamente.

L’escamotage utilizzato crea un certo trambusto, ma la verità è sempre più vicina.

Genoveva: i dubbi si infittiscono, salterà fuori la verità?

La protagonista della notizia di oggi, Genoveva, è un personaggio molto controverso ed al tempo stesso amato. L’amore per Samuel l’ha distrutta e resa una donna cupa e vendicativa, infatti la vediamo davvero fare qualsiasi cosa pur di giungere al suo obiettivo. In questo caso sfrutta tutti i mezzi per conoscere la verità. Tra le rivelazioni già l’amara confessione di Alodia aveva sconvolto i piani della soap, ma quello che la Dark Lady compirà oggi smuoverà la trama per i prossimi episodi.

Visto che il dubbio si è insinuato nella sua mente, dopo aver confessato tutti i suoi perché al marito Aurelio, decide di entrare a gamba tesa sulle questioni familiari inerenti gli affari. Al tempo stesso, il marito assume David come agente di borsa. Allora, con la situazione perfetta e dotata di charm e fascino, decide di sedurre David!

Questi però non sembra prendere molto bene l’atteggiamento della donna. Così, la scaccia, ma lei trova la scusa per giustificare il suo gesto. Afferma di essersi comportata così perché l’obiettivo era quello di metterlo alla prova in relazione ai sentimenti e alla fedeltà provata nei confronti della moglie!

Non sono gli unici eventi rocamboleschi degli ultimi episodi, anche il colpo di scena di Lolita e Ramon lascia senza parole, ma le novità non finiscono. Perché Genoveva decide di andare fino in fondo, allora continua le indagini. Ruba le chiavi dallo studio di Aurelio e trova le lettere per Rodrigo mai spedite!

Insomma, ne succederanno delle belle, non perdetevi i prossimi aggiornamenti.