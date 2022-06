Guendalina Tavassi, il ritorno in Italia dopo l’Isola è davvero speciale

La vita di ognuno è fatta di incontri e ritorni speciali, quello di Guendalina Tavassi ha fatto tacere qualsiasi chiacchiera sul suo conto. Ecco cos’è accaduto dopo il ritorno dall’Isola dei Famosi.

Guendalina Tavassi è un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato. Sono frequenti le sue apparizioni in tv, soprattutto per quanto riguarda i reality. L’ultimo al quale ha partecipato e come sempre ha regalato momenti di divertimento ed intrattenimento, è stato l’Isola dei Famosi, ma il suo viaggio in mezzo alla natura selvaggia è terminato. Anche sui social media ha un grande seguito, infatti i fan non si perdono un solo avvenimento che la riguarda, come l’ultimo.

Guendalina Tavassi è un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Fuori dai giochi l’influencer è tornata alla vita reale, del tutto diversa da quella del reality. Sia per tempi che per dinamiche, la sua quotidianità è stata ripristinata, e ci sono delle sorprese che hanno fatto impazzire i fan.

L’influencer è stata anche una concorrente controversa del Grande Fratello 11, per via dei continui scontri avuti con l’ex fidanzato e papà della sua primogenita, Gaia, Remo Nicolini. La donna ha avuto la gravidanza quando aveva solo 17 anni, e ai tempi ha portato in tv il tema dell’importanza dell’unione familiare.

Nel 2013 si sposa con Umberto D’Aponte, dal quale ha altri due figli Chloe e Salvatore.

Ad oggi, tante cose sono cambiate, ad esempio abbiamo conosciuto Edoardo Tavassi, il classico fratello guastafeste di grande simpatia. Tornata a casa però, la sorpresa è stata più dolce del previsto.

Guendalina Tavassi: ecco il colpo di scena inedito!

La caratteristica che contraddistingue la donna è proprio la sua trasparenza, il fatto di raccontare vicende personali come l’ultimo dramma la avvicina ai fan, ma non è solo questo. Guendalina condivide sia notizie belle che brutte, mantenendo un certo rapporto con i followers che la sostengono, e senza i quali non avrebbe tutto questo successo. La fama però non è nulla, se non c’è amore…

Ed eccola in compagnia di Federico Perna! Il suo attuale compagno la aspetta a braccia aperte, ed è innamoratissimo di lei. Nell’agosto del 2021 hanno ufficializzato la loro relazione sui social media, luogo d’incontro virtuale con i fan che aggiorna di ogni sua scelta.

Lui è un manager del settore della ristorazione, ed insieme sembrano proprio aver trovato una grande felicità. Dalla foto qui postata e dalle parole si evince l’amore che li lega:

“Ed eccoci qui, cuore e cuore di nuovo insieme per amarci, sorridere e non lasciarci più.

Ti amo cuo’ mi sei mancato da morire.”

Insomma, si tratta di una serenità non poco scontata se si pensa alla storia con l’ex finita male e lui è anche andato in carcere. La vita dell’influencer è colma di sorprese, ma questa volta il ritorno non poteva essere più dolce.