Isola dei Famosi daytime 09/06/2022, nuovo traguardo per in naufraghi: la fine è vicina

L’Isola dei Famosi ha permesso ai naufraghi di poter raggiungere un nuovo traguardo prima della fine di quest’edizione su canale 5.

L’Isola dei Famosi sta per giungere al termine di quest’edizione. Certo, la finale è alle porte ma mancano ancora tre puntate prima di dire loro addio ed addentrarci nella pausa estiva del piccolo schermo degli italiani che quest’anno è rimasto anche orfano di Temptation Island.

Ilary Blasi e i suoi concorrenti però sono intenzionati a regalare uno show degno di nota al loro pubblico in modo tale da salutarli come si deve. Prima però non sono mancati momenti in cui tutti loro sono arrivati ad una nuova consapevolezza di aver superato, almeno il gruppo storico, i 60 giorni di permanenza all’interno del programma. Ma chi è riuscito a tagliare questo traguardo? Soltanto 3 concorrenti dell’Isola dei Famosi ce l’hanno fatta quest’anno.

Isola dei Famosi, il cerchio si stringe: manca poco alla finale

Il daytime dell’Isola dei Famosi ha mostrato al suo fedele pubblico prima la pace fatta tra i concorrenti e poi all’acquisizione di una nuova consapevolezza.

Perchè sì, ad aver raggiunto questo importante traguardo sono stati soltanto tre naufraghi e sapreste dire quali? I loro nomi sono: Nicolas Vaporidis, probabile vincitore di quest’edizione del programma, Carmen Di Pietro, che era entrata in coppia con suo figlio Alessandro Iannoni, ed Estefania Bernal, che ha ammesso di aver inscenato una finta relazione con il modello brasiliano Roger.

All’appello ovviamente mancano concorrenti come Nick dei Cugini di campagna ed Edoardo Tavssi, che ieri è stato portato in infermeria, perché sono entrati in un secondo momento e non al debutto di quest’edizione. Edizione che potrebbe essere anche l’ultima perché voci di corridoio hanno rivelato che la prossima edizione non è da dare così per scontata da rivedere sul piccolo schermo degli italiani.

Prima di pensare al prossimo anno, però, è bene concentrarci su questa e vedere se i tre storici concorrenti riusciranno a varcare il traguardo finale della vittoria. Sarà uno di loro a trionfare oppure il pubblico sceglierà di premiare uno degli ultimi arrivati? Per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime puntate.