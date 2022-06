Dopo il matrimonio, lascia l’Italia: la nuova vita di Isabella Ricci

Isabella Ricci, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, dopo essersi sposata con Fabio Mantovani ha lasciato l’Italia per viversi la sua nuova vita.

Isabella Ricci ha partecipato al Trono Over di Uomini e Donne trovando l’amore con il cavaliere Fabio Mantovani. I due non solo hanno scelto di uscire insieme dalla trasmissione e di formare una vera e propria coppia, ma hanno anche deciso di fare il grande passo convolando a nozze.

Il tutto è stato annunciato proprio in una recente ospitata nel programma tutto dedicato all’amore di Maria De Filippi. Tant’è che durante il momento della festa hanno preso parte anche alcuni loro ex compagni di viaggio, che li hanno sostenuti durante il loro cammino.

Dopo questo magico evento però Isabella Ricci ha lasciato l’Italia e no, questa volta non si tratta per un viaggio di nozze insieme a suo marito.

Uomini e Donne: Isabella Ricci ha lasciato l’Italia dopo nozze con Fabio

Isabella Ricci, che poco dopo le nozze è stata colpita da un terribile lutto, sul suo profilo Instagram ha deciso di lasciare un saluto a tutto il pubblico che durante il suo percorso al Trono Over di Uomini e Donne non l’ha mai abbandonata dedicandogli la bellissima vista che si è ritrovata davanti.

“Con questa vista meravigliosa … vi auguro una bella serata 💙” ha scritto l’ex dama sul suo profilo Instagram che ha deciso di condividere questo scatto che la immortala al chiaro di luna e che trovata in fondo a questo articolo, ma se lei non ha viaggiato per il viaggio di nozze per quale motivo ha lasciato il bel paese?

La dama ha raccontato che non vivrà fissa in Italia, ma che insieme a Fabio Mantovani vivrà tra il nostro paese e Dubai ed è proprio lì che è stato scattato lo scatto in questione. Non si conoscono ancora i motivi di tale scelta, ma molto probabilmente i due hanno preso questa decisione per motivi di lavoro dividendosi tra i due paesi.

Questa è ovviamente un’ipotesi ma una cosa è certa: Isabella Ricci dopo Uomini e Donne si sta finalmente godendo la storia d’amore di cui era alla ricerca.