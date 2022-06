Nuovo addio all’Isola dei Famosi: naufrago costretto a ritirarsi!

All’Isola dei Famosi un altro concorrente è stato costretto ad abbandonare il programma di Ilary Blasi per motivi di salute.

L’Isola dei Famosi sta per concludere quest’edizione. Edizione che è stata sicuramente degna di nota ma che ha visto tanti concorrenti abbandonare il proprio percorso a causa di problemi medici. Purtroppo nelle scorse ore si è aggiunto un altro naufrago che ha dovuto mettere un punto al suo percorso proprio a causa di problemi di salute.

Il concorrente, nonostante avesse partecipato a quest’edizione fin dal primissimo giorno, ha non più potuto continuare ed è stato costretto a tornare in Italia. Certo, la notizia, in un certo senso, non ha stupito il pubblico della rete, in quanto era più chiaro che mai che il concorrente non fosse nelle condizioni di poter proseguire in quanto da tempo sembrava piuttosto spento e poco predisposto a continuare il tutto.

Per questo motivo ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi e a confermare il tutto è stato il comunicato ufficiale pubblicato dalla produzione sui canali social della trasmissione.

Isola dei Famosi, nuovo concorrente abbandona: il comunicato ufficiale

Il concorrente dell’Isola dei Famosi non è riuscito a raggiungere lo stesso traguardo segnato dagli storici naufraghi del programma a causa di alcuni problemi medici ed è dovuto fare ritorno in Italia per sistemare le cose.

“Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l’#Isola“ comunica la produzione di Ilary Blasi, rivelando al pubblico della rete chi tra i concorrenti non darà più parte del cast.

Molto probabilmente Marco, dopo l’addio di Lory Del Santo, dopo che ha provato a correre i ripari dopo la terribile gaffe social, si è lasciato ancora di più andare e non era diventato sostenibile proseguire con il suo percorso da naufrago in Honduras e per questo motivo ha preferito mettere un punto all’intera faccenda.

Marco Cuculo si è ritirato dall’Isola dei Famosi e molto presto potrà riabbracciare la sua compagna, che è rimasta con il dente avvelenato per come sono finite le cose durante il suo addio al programma in quanto i due si sono anche salutati in maniera gelida come riferito da Alvin durante l’ultima diretta su canale 5.