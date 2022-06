Veronica Rimondi e Matteo Farnea: prima foto bollente dopo Uomini e Donne

Veronica Rimondi e Matteo Farnea hanno regalato uno scatto bollente ai loro fedeli sostenitori dopo la scelta fatta durante la fine del percorso al Trono Classico di Uomini e Donne.

Veronica Rimondi ha da poco concluso la sua esperienza negli studi Elios di Roma dove ha scelto di iniziare una relazione al di fuori del programma con Matteo Farnea. La sua scelta, diciamocela tutta, non è di certo stata una sorpresa in quanto in molti avevano notato il forte interesse che nutriva nei confronti del ragazzo che non l’è mai stato indifferente.

I due, ora, si stanno vivendo la loro storia d’amore lontani dalle telecamere di Uomini e Donne e gli utenti della rete sono curiosi di sapere se anche nel mondo reale, lontano dal contesto televisivo, le cose tra loro proseguono nel verso giusto. La risposta è assolutamente affermativa. Tant’è che nelle scorse ore Veronica Rimondi e Matteo Farnea hanno regalato uno scatto bollente ai fan.

Matteo Farnea e Veronica Rimondi dopo Uomini e Donne infiammano il web

Veronica Rimondi e Matteo Farnea dopo la fine della loro esperienza a Uomini e Donne, dove un’ex dama ha annunciato di aver lasciato l’Italia dopo essere convolata a nozze con l’amore della sua vita, si stanno vivendo lontano dalle telecamere e le cose tra loro stanno proseguendo a gonfie vele.

Tant’è, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, nelle scorse ore hanno deciso di condividere con gli utenti del web uno scatto bollente che li ritrae viversi non solo questi primi giorni di estate ma anche la loro vita di coppia. La fotografia, manco a dirlo, in poco tempo ha fatto strage di like e i fan sono subito impazziti nel vederli così affiatati dopo la fine della loro permanenza in trasmissione nonostante, a differenza dei loro predecessori, avessero avuto poco tempo a disposizione, sono riusciti a trovare fin da subito una certa sintonia.

Questo, senza alcun dubbio, è un ottimo segno per Veronica e Matteo che siamo sicuri riusciranno a portare avanti questo sentimento e a trasformarlo in qualcosa di più importante e chissà se Maria De Filippi li ospiterà in trasmissione a settembre per sapere come stanno procedendo le cose tra loro due.