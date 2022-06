Luca Salatino, altro che Soraia: la dedica dopo Uomini e Donne è per Lei!

By

La dedica di Luca Salatino dopo Uomini e Donne non è per Soraia, ma per Lei!

Uomini e Donne è finito e i nostri cari tronisti hanno fatto le loro scelte. Sul Trono Classico troviamo Luca Salatino che ha scelto Soraia e Veronica Rimondi che decide di uscire dal programma con Matteo.

Oltre all’amore, i nostri due giovani ragazzi hanno stretto dei grandi legami all’interno dello studio di Cinecittà. In particolar modo, Salatino trova una grande confidente. E’ proprio a Lei che Luca fa una bellissima dedica, ma vediamo di chi si tratta

La dedica speciale di Luca Salatino dopo Uomini e Donne non è per Soraia, ma per Ida Platano

Luca Salatino ha fatto la sua scelta due settimane fa. Arrivato alla fine in compagnia di Lilli e Soraia, il tronista sceglie quest’ultima.

Tante emozioni hanno accompagnato la scelta. Prima fra tutte l’abbraccio sincero e sentito tra Luca e la non scelta. Lilli si era molto affezionata a Salatino ed è stato un duro colpo scoprire di non uscire dal programma con lui, ma adesso ricomincia così.

Poi troviamo un altro momento da pelle d’oca: l’abbraccio tra Ida Platano e Luca. Sia Salatino che Matteo Ranieri hanno cercato di formare un legame con le persone più adulte del programma. Si sentivano spaesati e avevano bisogno di un consiglio sincero in alcune situazioni.

Ida Platano ha accompagnato Salatino nel suo percorso ed è rimasta molto contenta quando il tronista ha scelto Soraia. Lo trova un ragazzo con la testa sulle spalle, ma anche molto dolce e la corteggiatrice che si trova adesso al suo fianco è perfetta per lui.

Il momento dell’abbraccio avviene poco prima dell’entrata di Soraia per la scelta. E’ proprio il ragazzo a richiedere a Ida di raggiungerlo al centro dello studio per un abbraccio, un gesto che gli possa dare sicurezza e scaricare l’adrenalina.

Questo momento viene fermato in uno scatto fotografico e pubblicato sui social. Luca Salatino, rivedendo la foto, fa una dedica speciale alla sua nuova amica e ripubblica quel attimo nelle sue storie.

Anche Ida Platano, ora intenta in un appello disperato per Riccardo Guarnieri, riposta il loro abbraccio come a testimoniare che la loro amicizia continuerà anche al di fuori del programma.

La dedica emoziona i fan di Uomini e Donne. I telespettatori si aspettano che i protagonisti del programma trovino l’amore, ma anche quando nasce una vera amicizia sono al settimo cielo. Ida Platano e Luca Salatino sono una testimonianza di ciò