Clemente Russo e Guendalina Tavassi spifferano tutto dopo l’Isola: sganciano la bomba

Clemente Russo e Guendalina Tavassi partecipano a quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Il pugile in coppia con sua moglie Laura Maddaloni e l’influencer insieme a suo fratello Edoardo.

I due ex naufraghi non si sono molto adorati all’interno del reality show. Soprattutto, Guendalina ha avuto un duro scontro con la moglie di Clemente. Il marito la difende e tutti si allontanano.

Ma ora Guendalina e Clemente si trovano sorprendentemente d’accordo. I due ex naufraghi spifferano tutto dopo l’Isola e sganciano la bomba

Clemente Russo e Guendalina Tavassi sganciano la bomba su Roger e Estefania: cosa è accaduto all’Isola

Roger e Estefania sono due naufraghi dell’Isola dei Famosi che si conoscono in Honduras e si fidanzano. Dopo settimane felici e beati, sbarca sull’Isola l’ex del modello Beatrix che porta la crisi tra i due.

Roger sceglie Estefania, ma dopo una sola settimana lei decide di mollare il naufrago per alcune decisioni che ha preso nel suo percorso. Durante una diretta, i due hanno un confronto e Balduino rivela che la ragazza gli aveva detto di fare una finta storia d’amore all’Isola per durare di più nel gioco.

Il modello brasiliano adesso è tornato in Italia per problemi di salute ed è single. Nonostante sia riuscito a trovare un nuovo equilibrio con Estefania, non vuole costruire niente con lei.

Mentre Mediaset cambia tutto prima della finalissima, Roger è ospite a Pomeriggio Cinque in compagnia di Guendalina e Clemente.

“Dopo l’Isola non voglio né Bea, né Estefania, basta. Non voglio tornare con loro due” rivela il ragazzo e continua: “Però io riesco a perdonare e rivedrò sicuramente Estefania. Se è vero che prima de L’Isola ho fatto qualcosina con Estefania prima di partire? Sì abbiamo fatto qualcosa. Eravamo nel mio albergo quando è successo. Adesso non ho più un vero sentimento per Estefania, però ero preso“.

Roger confessa di essersi messo d’accordo con Estefania, ma aggiunge: “Dopo mi ero affezionato. Io con il cuore non gioco ed erano nati dei sentimenti. La colpa di questa cosa organizzata è al 50% di tutti e due è stata una strategia”.

Guendalina e Clemente in ascolto non ci stanno alle parole di Balduino e sganciano la bomba. Prima fra tutte l’influencer che racconta di aver origliato una conversazione della coppia.

“Hai preso in giro tutta Italia insieme a lei! Io ed Edoardo li abbiamo sentiti. Un giorno stavano vicino al fuoco e non ci avevano visti. Estefania diceva a Roger ‘Dai continuiamo così che ci fanno la clip per uscire di più insieme’ ” commenta l’ex naufraga.

La Tavassi rivela che lei era la mente che aveva pianificato tutto, ma che comunque lui aveva deciso di seguirla. Poi lui ha deciso di sbugiardarla per strategia e Estefania si è arrabbiata tantissimo.

Mentre volano minacce all’Isola, anche Clemente ha qualcosa da spifferare: lui pensa che Roger, Estefania e pure Beatriz si siano messi d’accordo.

“Qui non c’è nessuna vittima! Tutti e tre, compresa la ex Beatriz hanno fatto un piano premeditato. Poi ad un certo punto questa cosa studiata vi è scappata dalle mani, quindi tu hai messo in atto un’altra strategia” commenta il pugile e conclude: “Però non è che tu sei vittima e lei la carnefice o la strega. Voi tre siete complici“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv)

Insomma, Estefania ha deciso tutto, ma Roger non si è di certo tirato indietro. Guendalina e Clemente lottano per la verità e sganciano la bomba dopo averli studiati all’Isola dei Famosi