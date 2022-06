By

Possiamo confermare che la serie tv più amata degli ultimi tempi, Che Dio ci aiuti, è diventata un vero cult! I personaggi vanno e vengono e le dinamiche continuano ad entusiasmare. Nella notizia di oggi, tratteremo un lieto evento.

Ogni qualvolta si viene a conoscenza del fatto che ci sono nuovi membri in gioco, le attese si fanno sempre più entusiasmanti! Questo perché Che Dio ci aiuti è riuscito non solo ad intrattenere il pubblico a casa. La serie tv targata Rai 1, ha entusiasmato, emozionato, divertito, ma anche fatto piangere. Insomma, è così fatta bene che nonostante si sia arrivati alla settima stagione, i fan ne vogliono ancora.

Diciamo che di recente, Che Dio ci aiuti ha un po’ destabilizzato i fan. La situazione è data dal fatto che nella prossima stagione, la settima, subentreranno dei grossi cambiamenti, i quali stravolgono non solo le dinamiche, ma l’intera serie per come l’abbiamo conosciuta.

Così, tra un colpo di scena e l’altro, non possiamo di certo perdere l’ultimissima novità. I fan sono letteralmente in visibilio, e la gioia è incontenibile. Per i fedelissimi della serie c’è un colpo di scena inedito e totalmente inaspettato.

Che Dio ci aiuti: la famiglia si allarga, ecco perché!

A proposito di colpi di scena, già con l’ultima conferma dell’addio storico come avvenuto in Don Matteo, i fan non credono più ai loro occhi. I cambiamenti fanno parte di tutte le serie tv, ed è chiaro che prima o poi determinati cerchi sono destinati a chiudersi, mentre altri… ad iniziare! Ed è proprio la notizia del giorno che incarna perfettamente questo annuncio.

Riconoscete l’attore Erasmo Genzini? Ebbene sì, è la sua famiglia che presto si allargherà! Diventerà padre per la prima volta, e la sua compagna si chiama Federica Esposito. La coppia sta insieme da circa dieci anni, quindi sono un duo storico molto amato sui social media e dai fan.

Di recente, si era vociferata la possibilità di un matrimonio, ma prima di questo probabilmente arriverà il bebè, e sarà un maschietto da come si evince in foto nell’evento del disvelamento del sesso.

L’annuncio è stato fatto in maniera romantica, i due fidanzati sono in spiaggia, felici e sorridenti, perché coroneranno il loro sogno d’amore con un pargoletto. Era da tanto che lo aspettavano, infatti con la dedica “Finalmente sei qui”, si evince quanto lo desiderassero.

Erasmo è un personaggio amato nella serie, ma non è l’unico a portare novità. Si vocifera che Azzurra sarà protagonista di un grosso cambiamento! Insomma, ne vedremo delle belle, tanto nel format, tanto sui social nei quali i beniamini della serie sono amatissimi.

Augurando il meglio alla coppia, restiamo aggiornati perché arriveranno altre news.