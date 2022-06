Il commissario di polizia ha immediatamente individuato il rapinatore

La rapina è appena andata a segno ma il commissario di polizia ha già individuato il colpevole della rapina. Il motivo è molto curioso

Un ladro ha appena effettuato una rapina in una banca. Il bottino è molto importante perché il malvivente ha rubato oltre tre milioni di euro. Appena scattato l’allarme, il commissariato di polizia ha subito inviato alcune volanti, comandate dal commissario. Una volta arrivato sul posto, il commissario di polizia inizia la sua ispezione, ponendo delle domande ai testimoni.

Il primo a parlare con i poliziotti è il direttore della banca. L’uomo è ancora sconvolto ma afferma che nessuno ha visto chi ha svaligiato la cassaforte perché i colpevoli sono passati attraverso un garage sotterraneo. Il commissario nota la presenza di molte telecamere di sicurezza, quindi decide di parlare con il responsabile della sicurezza. Come si vede dalla vignetta in alto, l’uomo afferma di aver visto il ladro scappare su una macchina rossa.

Il commissario arresta immediatamente il responsabile della sicurezza, non ha dubbi: “Quest’uomo è il rapinatore o uno dei complici della rapina, ne sono sicuro!”. Qual è stata l’intuizione del commissario di polizia? Come ha fatto ad individuare il malvivente in così poco tempo? Prova a fare la stessa cosa, hai soltanto trenta secondi per dare una risposta. Trovi la soluzione qui sotto.

L’intuizione del commissario di polizia

Riuscire ad immedesimarsi in una situazione e fornire una risposta in trenta secondi non era facile. Se ci sei riuscito, non ci resta che farti i complimenti! Questo indovinello è un test di logica e ragionamento e, per risolverlo, necessita molta attenzione e scaltrezza. Se adesso sei sicuro di avere la risposta in tasca, è probabile che tu abbia già individuato il dettaglio decisivo.

Se, al contrario, non hai idea del perché il commissario abbia arrestato il responsabile della sicurezza, non preoccuparti. Probabilmente dovresti allenarti di più con test, indovinelli e rompicapo. Vedrai che in futuro sarai anche tu in grado di rispondere entro trenta secondi. Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione: come si evince dalla vignetta, i monitor del responsabile della sicurezza sono in bianco e nero ma lui ha visto un’automobile rossa. Questo è impossibile. L’uomo si è tradito da solo e il commissario l’ha arrestato.