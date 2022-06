Cosa pensano gli inglesi della Regina Elisabetta? Al di là delle dichiarazioni di facciata, qual è l’opinione dei sudditi di Sua Maestà?

La settimana scorsa è stata molto importante per la Regina Elisabetta. Lo scorso weekend, infatti, sono state effettuate le celebrazioni in onore di Sua Maestà, al settantesimo anno sul trono d’Inghilterra. Durante il Giubileo di Platino tutto è filato liscio come l’olio, nonostante ci fossero i soliti gufi, pronti a tutto per uno scoop e speranzosi di qualche polemica tra i membri della Royal Family.

Non è stato così, anzi. Meghan Markle è stata particolarmente sobria, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e non ha fatto nulla per attirare l’attenzione. La 96enne sovrana ha dovuto saltare alcuni impegni ma ha presenziato a quelli più importanti, riuscendo anche a conoscere per la prima volta la piccola Lilibet Diana. Tutto a posto allora? Non è proprio così. Tra poco scopriremo cosa pensano veramente gli inglesi della Regina Elisabetta.

Regina Elisabetta: ecco come ne parlano i sudditi inglesi

L’Inghilterra ha onorato la Regina Elisabetta per quattro lunghi giorni. Dal 2 al 5 giugno, i cittadini inglesi non hanno lavorato e hanno invaso le strade della capitale (e non solo) per onorare l’anziana sovrana. Tra gadget divertenti e curiosità su alcuni membri della Royal Family, molti inglesi hanno parlato della loro sovrana, esprimendo diverse opinioni positive.

C’è chi definisce Elisabetta II la “donna numero uno nel Regno Unito”, chi la esalta per i suoi settanta anni sul trono inglese. Molte persone hanno partecipato ai festeggiamenti in onore di Sua Maestà e le immagini sono andate in onda in tutto il mondo, sottolineando spesso molta commozione ed esaltazione per questo grande traguardo. “La regina è un simbolo di forza”, dice una signora tra la folla festante, nonostante qualche preoccupazione per il suo stato di salute, fisico e mentale.

C’è chi definisce il Giubileo di Platino una pietra miliare nella storia della Regina Elisabetta, un evento che tutto il mondo ricorderà per sempre grazie alla sua importanza. Tutti commenti positivi e nessuna critica, dunque. Questa è la dimostrazione di quanto Elisabetta II sia ancora molto amata, nonostante l’età avanzata e qualche acciacco di troppo. La sovrana è stata costretta a saltare alcuni eventi ufficiali per questioni di stanchezza.