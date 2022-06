Carola Puddu vuota il sacco: la rivelazione dopo Amici spiazza

Carola Puddu dopo Amici di Maria De Filippi ha deciso di vuotare il sacco facendo una dichiarazione del tutto inaspettata.

Carola Puddu è stata una delle concorrenti di Amici di Maria De Filippi ad aver fatto maggiore breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo che le ha mostrato tutto il suo supporto non solo durante il suo percorso nella scuola più famosa d’Italia ma anche dopo quando il tutto si è concluso.

Perché il suo percorso si è concluso all’interno del programma ma non nella sua carriera, in quanto a breve debutterà nello spettacolo Giulietta e Romeo. Per l’occasione, la ballerina ha rilasciato alcune dichiarazione che hanno sorpreso i suoi fedeli sostenitori in quanto non si aspettavano una simile confidenza da parte sua.

Carola Puddu dopo Amici di Maria De Filippi ha rotto il silenzio, rivelando il nome di una persona che è stata un punto fermo per tutto il suo percorso.

Amici di Maria De Filippi: la dichiarazione Carola Puddu sorprende i fan

Carola Puddu, che sembrerebbe aver trovato l’amore dopo Amici 21, ha rotto il silenzio rivelando il nome di una persona speciale durante il suo percorso all’interno della scuola più famosa del bel paese.

“Lui è stato veramente la cosa più bella di questo percorso“ ha dichiarato la ballerina, come riportato dal portale Coming soon. “Mi manca troppo lavorare con lui è una persona stupenda come maestro e proprio come persona” ha poi proseguito, sbilanciandosi come mai prima di questo momento. “Sembrava uno della mia famiglia” ha poi concluso. Ma a chi si riferiva la ballerina con queste dolci parole?

Carola Puddu ha rotto il silenzio su Alberto Montesso, maestro di danza ed aiutante di Alessandra Celentano che è stata la sua insegnante durante il corso della sua esperienza ad Amici 21 che si è conclusa prima di quanto il pubblico del piccolo schermo avrebbe voluto, sognandola di poterla vedere in finale.

Il suo finale, però, è stato ancora più dolce in quanto ha ottenuto un importante contratto di lavoro che le permetterà di poter mostrare a tutti il uso incredibile talento che si esprime attraverso la danza classica.