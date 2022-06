Indovinello della parola: di cosa si sta parlando? Risolvilo!

Le sfide non mancano mai su Instanews, sei pronto per quella del giorno? L’indovinello della parola è davvero un giochetto da ragazzi, ma non è così scontato! Mettiti in gioco senza timore, diventa un bravo solutore.

Risolvere giornalmente enigmi, quiz e rompicapo di qualsiasi tipologia, permette di applicare nella risoluzione di quesiti delle capacità che a volte sono sopite in noi, ma che in realtà ci sono: aspettano solo di essere svegliate! Come? Affrontando delle sfide quotidiane leggere e divertenti che distraggono dalla routine, si può evadere in modo pratico e gratuito, senza dar fastidio a nessuno. Allora, qual è la parola nascosta?

Innanzitutto, come ogni rompicapo che si rispetti merita una giusta introduzione ed enunciazione della consegna. Si tratta di un enigma di logica, e come tale necessita di ragionamento, caparbietà e spirito d’iniziativa. Non c’entra l’intelligenza, ma il saper mettere in pratica le proprie conoscenze in maniera concreta. Sai poi che soddisfazione!

La consegna è la seguente, te la riporto in maniera ordinata:

“Viaggia in tutto il mondo stando in un angolo, che cos’è?”

Ragionaci su, sfruttando anche a pieno un’altra qualità, la quale molto spesso viene stigmatizzata come qualcosa di poco importante, ma invece è fondamentale per conoscere il mondo… l’immaginazione!

Allora, ci sei arrivato? Scorri l’articolo se vuoi conoscere la soluzione con la spiegazione.

Soluzione rompicapo della parola: è inaspettata!

La parola viaggia in tutto il mondo, o si tratta di un oggetto? Ebbene sì, sto parlando di qualcosa che nei mezzi di comunicazione di oggi, istantanei, non viene più considerato. Si tratta delle corrispondenze! Ma non è la lettera l’oggetto in questione, è qualcosa di molto più specifico.

La risposta esatta è il francobollo!

Ci sei arrivato da solo, oppure eri in difficoltà? La bellezza degli enigmi è che sono semplici, ma non scontati, e in questo dettaglio c’è una grandissima differenza. Se vuoi esercitarti in questa tipologia di rompicapo, ti propongo un altro enigma della parola nascosta da trovare, non è uguale ma è la stessa modalità

Durante la tua sfida, continueremo a realizzare dei rompicapo unici per il nostro prossimo incontro, restiamo aggiornati!