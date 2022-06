Un posto al sole anticipazioni: ultimatum per Nunzio

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 13 a venerdì 17 giugno 2022. Sollecitata da Katia, Chiara prende una decisione

Giusto il tempo di completare le procedure del week end e ripartirà un’altra emozionante settimana con un Posto al Sole, che andrà avanti ancora per qualche settimana prima della consueta pausa estiva. Vediamo cosa succederà nelle puntate in onda a partire da lunedì e fino a venerdì prossimo. Su richiesta di Katia, Chiara decide che non è giusto chiede a Nunzio di attenderla mentre lei sarà in carcere. Intanto, turbato dopo un nuovo litigio con Riccardo e un rissa con Nunzio finita a cazzotti in faccia, Stefano si nasconde da Virginia e tra i due si riaccende la passione.

Le braccia di lei, infatti, ridanno conforto al ragazzo. Intanto Raffaele è sempre alle prese con il suo particolare segreto. Il simpatico portiere sembra sempre più diverso agli occhi della moglie Ornella, ma anche a quelli di suo cognato Renato. Cerruti, intanto, trova una volta per tutte il coraggio di completare i conti con Sarti e dare una sistemata alla sua vita. Intanto, Nunzio vuole stare a tutti i costi con Chiara, che farà a lui una proposta semplicemente inaspettata e per certi versi da non credere.

Un posto al Sole, Nunzio finisce al bivio

Virginia e Stefano dovranno fare i conti con quello che è successo, mentre Riccardo farà di tutto per riavvicinarsi a Rossella. Vedremo anche il feeling che sta nascendo tra Cristina e Jimmy, che sarà messa alla prova da un’occasione importante che metterà ansia al ragazzo. Lui dovrà anche gestire i consigli (che non vanno nella stessa direzione) della mamma e di suo nonno, e scegliere cosa fare. Rossella, dicevamo, ora vuole tenere a distanza Riccardo. Infatti il loro rapporto è ormai limitato solo sul livello professionale.

Intanto Ferri e Lara vedono salire il loro grado di complicità, mentre Jimmy sceglierà di adottare il “metodo Cirillo” per superare la prova del fuoco, con un pranzo a casa di Ferri. Riuscirà a resistere? Marina, infine, dovrà fare i conti con una scoperta che le farà male e che non si aspettava. Lei fa di tutto per non dare peso alle scelte di Roberto, ma questa volta sarà messa a dura prova…