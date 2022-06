“A settembre mi sposo”: colpo di scena dell’ex di Belen Rodriguez

Ex di Belen Rodriguez sgancia una bomba totalmente inaspettata che sconvolgerebbe chiunque. Il matrimonio sta per arrivare, ma non solo quello. Ecco quanto riportato dalla dichiarazione.

I cosiddetti Vip, Very important people, cioè i personaggi del mondo dello showbiz sono imprevedibili. Dalla separazione al ritorno di fiamma è un attimo, oppure dalla fine di una relazione all’inizio di un sogno, è uguale. L’Ex di Belen ha dichiarato ad un noto magazine dei dettagli sulla sua corrente relazione che nessuno conosceva, specialmente perché improvviso il cambio di rotta posto in essere.

L’amore è potente, quanto costruttivo è distruttivo, e di questo la bella showgirl argentina Belen ne è pienamente a conoscenza. Il ritorno di fiamma con Stefano De Martino sta facendo sognare i fan che credono nelle storie a lieto fine. Di certo, la conduttrice è protagonista di situazioni sentimentali rocambolesche, ma d’altronde è proprio così che lei vive le emozioni, intensamente.

Le relazioni bruciano, quelle tiepide non le interessano. Così, tra una poppata alla piccola di casa avuta con Alberto Spinalbese, Luna Marì, ex con cui non ha più contatti, e le conduzioni televisive, Belen ha il tempo per fare una chiacchierata con il suo Ex.

Ecco quanto rivelato, ha scioccato i fan e il pubblico in modo sconvolgente.

Ex Belen: fuori la dichiarazione che spiazza tutti!

Dati gli ultimi eventi, Belen si è lasciata andare a delle rivelazioni sul perché sia tornata con Stefano, informazioni che solo i diretti interessati possono far conoscere. Così, in tema di verità, anche perché l’ex in questione parla molto con lei visti gli ottimi rapporti, riportiamo le ultime news che lasciano senza parole. E’ arrivato l’amore stabile oppure si tratta dell’ennesima relazione impossibile?

Stiamo parlando del controverso, amato ed odiato, Fabrizio Corona! Il King dei paparazzi sta vivendo un periodo complesso ma molto soddisfacente, sia dal punto di vista personale, che sentimentale. La bella Sara Barbieri lo sta facendo sognare in grande, perché l’amore e le prospettive future sono alte!

Innanzitutto, Corona sta sempre più parlando del suo arrivo negli States. L’obiettivo è quello di rinascere proprio lì, diciamo che vuole rincorrere un vero sogno americano. Questo perché la libertà sta per arrivare, rinchiuso in una struttura comunitaria in Brianza, sta riprendendo in mano la sua vita. Nel settembre 2024 potrà finalmente “coronare”, la sua rinascita, perché le cure terapeutiche alle quali è sottoposto lo stanno piano piano riabilitando, e il fine pena firmato dalla giudice Ornella Anedda è previsto per il 17 del suddetto mese.

Ovviamente, i due ex si sentono spesso, specialmente gli piace molto scherzare anche su questioni semplici. Fabrizio afferma di non vedere il mare dal 2018 e Belen non crede ai suoi occhi perché non potrebbe farcela, e lui con lo spirito e l’arguzia che non lo abbandonano mai risponde che “il mare ce l’ha dentro.”

Sogni e aspirazioni verranno condivise con Sara, infatti lui stesso afferma al magazine Chi di Alfonso Signorini, che la ragazza nonostante abbia 22 anni, è molto profonda e matura, aggiungendo:

“Sara è diversa, sì, è una storia importante per me. […] Nozze? Certo, io Sara la sposo, noi due ci sposiamo.”

Quindi se Belen può dare il chiacchierato ultimatum a Stefano per tornare insieme, perché l’ex Re dei paparazzi non può sognare in grande? Del resto, sarà presto un uomo libero, e nel settembre o ottobre 2024 oltre le nozze potrebbe anche arrivare un bebè.