Scopri cosa si nasconde tra le pecore e stupisciti con questo test

Oggi più che un test, ti proponiamo un rompicapo. Se sei una persona che non si perde nemmeno un dettaglio, allora sei nel posto giusto!

In questo test delle pecore ti chiediamo di concentrarti. In mezzo a questi ovini si trova un animale di troppo: un pulcino. Aguzza la vista e trova l’intruso

Test delle pecore: dove si trova il pulcino?

Il test delle pecore si basa su una illusione ottica. Devi concentrarti al massimo per trovare il prima possibile il pulcino. E’ difficile e in pochi sono riusciti a scovarlo in un solo secondo.

In questo test metti alla prova il tuo cervello. Con questo esercizio divertente, allenerai la tua mente e affinerai la tua concentrazione e bravura nello scovare i dettagli.

Per riuscire a vincere devi mantenere l’attenzione.

L’osservazione è la chiave del successo per questo rompicapo. Ciò ci aiuterà nello stare più attento a tutto ciò che ci circonda. Anche un semplice neo non sfuggirà più al tuo occhio.

L’immagine sopra proposta ti mette di fronte ad una pagina bianca e nera. Nessun colore ti distrarrà, ma questo può risultare ancora più difficile. I fiori, le farfalle e gli ostacoli non aiutano di certo nello scovare il pulcino nascosto.

Ti diamo, però, un indizio molto utile. Più che concentrarti sul pulcino, controlla attentamente il manto di lana delle pecore.

Se hai già trovato il dettaglio nascosto, sei veramente bravo: hai un occhio critico davvero affinato!

Chi ha trovato il pulcino dopo qualche secondo, deve invece allenarsi di più. Sei stato certamente molto bravo, ma un po’ di allenamento non guasterebbe.

Riesci a vederlo adesso? Si trova sul manto della pecora alla destra del centro dell’immagine. Questo test sta divertendo molti utenti del web e anche te adesso puoi dire che non è affatto facile. Divertiti nello sfidare i tuoi amici e lasciali spiazzati. Scopri chi ha una concentrazione migliore e chi invece deve ancora lavorarci a fondo