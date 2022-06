Questi tre segni zodiacali sono dei veri e propri truffatori

Alcuni segni zodiacali hanno la predisposizione per l’inganno e la truffa. Sei tra questi? Chi è senza peccato scagli la prima pietra

Sei stato più ingannato o hai ingannato gli altri nella tua vita? Se hai risposto d’istinto, probabilmente hai mentito o non sei stato completamente sincero. Se, al contrario, ci hai pensato per qualche secondo, è probabile che tu sia stato davvero sincero. Truffare non significa soltanto rubare milioni di euro a qualcuno o allo Stato. Si può ingannare anche con un piccolo comportamento in malafede, senza fare grossi danni.

È una questione di carattere ed il segno zodiacale di appartenenza può alterare la nostra capacità di ingannare e truffare il prossimo. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali più truffatori, quelli che non riescono a fare a meno di ingannare gli altri pur di ottenere un vantaggio personale. Tra poco avrai la possibilità di scoprire il podio, credi che il tuo segno sia tra i primi tre in classifica?

I segni zodiacali truffatori: ecco i primi tre in classifica

Leone: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama primeggiare e non ha problemi ad ingannare chi prova a mettergli il bastone tra le ruote. L’ambizione viene prima di qualsiasi altra cosa ed il Leone non si fermerà finché gli altri non avranno riconosciuto la sua leadership. Mai entrare in competizione con chi è nato sotto questo segno dello zodiaco, sarebbe una battaglia persa.

Toro: al secondo posto in classifica c’è il segno del Toro. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è particolarmente pacato, almeno all’inizio. Quando qualcuno prova a provocarlo o a privarlo di qualche privilegio (specialmente se è stato ottenuto con tanta fatica), il Toro si trasforma. Questo segno prova ad ingannare gli altri solo quando si sente attaccato ma riesce a farlo benissimo.

Ariete: al primo posto c’è il segno dell’Ariete. Questo segno dello zodiaco non ha problemi a dare consigli sbagliati quando è in competizione con qualcuno. La sua voglia di primeggiare e comandare vince su tutto e tutti. Quando lotta per qualcosa di importante, l’Ariete non conosce regole. In questi casi, gli altri non sono concorrenti ma nemici. Ed in guerra non si fanno sconti a nessuno. L’Ariete lo sa bene.