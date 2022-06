Isabella Ricci, clamoroso retroscena sul matrimonio e Gemma Galgani

Isabella Ricci ha svelato un clamoroso retroscena sul suo matrimonio con Fabio Mantovani e la sua acerrima nemica Gemma Galgani.

Isabella Ricci si sta godendo il suo periodo d’oro insieme al suo, ormai marito, Fabio Mantovani. I due si sono conosciuti durante l’esperienza al Trono Over di Uomini e Donne. Il primo impatto non era stato dei migliori in quanto lei era un po’ titubante, ma invece con il tempo è riuscito a farla ricredere e da quel momento non si sono mai più separati.

Recentemente intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Isabella Ricci ha svelato un inedito retroscena sul suo matrimonio, evento che ha riempito di gioia i suoi fedeli sostenitori, ma non solo. La dama si è anche sbilanciata su Gemma Galgani rivelando cosa è successo, anzi meglio dire cosa non è successo, dietro le quinte del programma.

Isabella Ricci svela un inedito retroscena su Gemma Galgani e il suo matrimonio

Isabella Ricci, che dopo il matrimonio è volata via dall’Italia, ha svelato che purtroppo durante le nozze con Fabio Mantovani non c’è stato bel tempo, anzi. Il meteo non è stato molto clemente nei loro confronti, ma nonostante tutto non è riuscito a rovinare la festa che è riuscita alla perfezione.

Durante il corso dell’intervista, l’ex dama del Trono Over di Uomini ha anche fatto un’inedita confessione su Gemma Galgani, rivelando che lei non le ha fatto gli auguri per il suo matrimonio. Né lei né tantomeno Ida Platano. Le due non se la sono sentita di mostrare la loro presenza durante questo lieto evento.

La notizia di per sé non ha stupito più di tanto i suoi fedeli sostenitori in quanto la dama di Torino, anche durante il suo ritorno in studio, non si era mostrata molto emozionata dell’evento, mantenendo se si vuol una certa coerenza nel suo atteggiamento.

Isabella Ricci si è goduta il suo matrimonio con Fabio Mantovani con o senza gli auguri delle sue colleghe che hanno preferito non mostrare la loro vicinanza in un momento così bello come questo e che ha dimostrato che all’interno del programma trovare l’amore è possibile e come se è possibile.