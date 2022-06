Soleil Sorge e quel gesto contro Manuel Bortuzzo che non passa inosservato

Grande Fratello Vip, cala il gelo tra Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo: ecco cosa è successo. Tra i due ex gieffini un gesto che non può passare inosservato

Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo sono stati due dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, quella che si è conclusa lo scorso marzo. Entrambi hanno avuto delle vorticose storie d’amore, che si sono svolte in modi del tutto diversi. Per il nuotatore una storia rose e fiori con Lulù Selassiè.

I due sembravano follemente innamorati, salvo poi lasciarsi improvvisamente qualche settimana dopo la fine del reality. A dirla tutta è stato lui a mollare lei senza esitare. Per Soleil, invece, la famigerata storia con Alex Belli, entrato nella casa da sposato. Un noto ormai triangolo tra lei, l’attore e a sua moglie Delia Duran, entrata poi anch’essa nella casa. Insomma, tra loro soltanto amicizia, mentre ognuno si viveva i propri sentimenti. Eppure, varie e continue voci hanno sempre ipotizzato che tra loro ci fosse una certa simpatia e intesa.

Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge: amicizia speciale o un fuoco che si è spento?

Voci che sono circolate anche dopo la fine del reality. A dirla tutta nulla di concreto e significativo, visto che questi pettegolezzi si sono poi puntualmente spenti. Eppure tra loro l’amicizia è indiscutibile. Tra di loro anche tante dolci battutine all’interno della casa, come: “Lo sai che ancora non sono entrata mai nella tua camera?” Manuel per niente intimidito le ha poi risposto: “Vuoi entrarci?”, Parole che hanno acceso l’attenzione del pubblico.

E del resto Soleil non ha fatto mai mancare dolci battutine con Manuel: “Facciamo una cenetta romantica?” e lui, sempre con la risposta pronta ha detto: “Sicuramente“. Insomma un bel feeling che a quanto pare si è progressivamente spento quando il reality è finito. Anche diversi post “al miele” sui social di Manuel (quello che vedete sotto fu pubblicato dalla sua famiglia durante il reality) non hanno poi lasciato particolare seguito. I due oggi si sarebbero allontanati, anche se l’amicizia non dovrebbe essere in discussione. Ma cosa è accaduto di preciso? L’indizio inequivocabile è che Franco e Manuel Bortuzzo non seguono più Soleil su Instagram. Eppure dall’entourage di Manuel traspariva molto entusiasmo nei confrotni dell’influencer. Evidentemente a Soleil non sono piaciute le parole di Manuel Bortuzzo nei confronti di Clarissa Selassiè, in riferimento alla sua storia d’amore finita con Lulù. E proprio qui è intervenuta Soleil, che su Twitter ha risposto proprio a Bortuzzo: “Utilizza più amore e meno odio. Le ipocrisie invecchiate male”. Da qui, probabilmente, la reazione del nuotatore con il defollow.