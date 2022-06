Luca Salatino e quel gesto per Matteo Ranieri che emoziona tutti

Luca Salatino attraverso il suo gesto per Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne ha emozionato tutti gli utenti della rete.

Luca Salatino durante l’esperienza al Trono Classico di Uomini e Donne non ha soltanto trovato l’amore con Soraia Cerruti ma anche una bellissima amicizia che sta proseguendo oltre gli studi Elios di Roma.

Ovviamente parliamo del legame che si è creato con Matteo Ranieri. I due hanno vissuto insieme quest’esperienza televisiva e anche dopo le registrazioni poichè la produzione gli ha assegnato due appartamenti vicini. In questo modo si sono potuti sostenere l’uno con l’altro durante il periodo trascorso alla ricerca dell’amore.

Ora, a settimane di distanza dalla fine del loro percorso al Trono Classico a Uomini e Donne, Luca Salatino ha lasciato Matteo Ranieri senza parole con un dolcissimo gesto che testimonia quanto sia forte il legame che li unisce.

Matteo Ranieri sorpreso dal dolcissimo gesto di Luca Salatino

Matteo Ranieri probabilmente non si sarebbe aspettato questa dolcissima dedica da parte di Luca Salatino, che non ha ancora commentato la reazione di Lilli Pugliese negli scorsi giorni dopo la scelta a Uomini e Donne, e ha commentato di buon grado il messaggio che gli è stato rivolto. Messaggio che ha emozionato anche tutti gli utenti della rete che hanno avuto modo di apprezzare il sincero sentimento di affetto che li lega.

Segno che nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5 è tutto vero e che i loro protagonisti non hanno assegnato alcun copione da dover recitare.

“Ti stringo a me come un fratello“ ha esordito l’ex tronista, pubblicando una fotografia che li ritrae durante il giorno della scelta mentre si scambiano un tenero abbraccio. “Perché è questo quello che sei!“ ha subito aggiunto, rivelando che per lui non è soltanto un semplice amico ma qualcosa di più profondo che li unisce. “Sempre spalla a spalla ❤️” ha poi concluso emozionando tutti i suoi fedeli sostenitori e il diretto interessato.

La reazione di Matteo Ranieri non si è fatta attendere ed ha subito commentato il tutto: “Fratello Mio” gli ha scritto. Pochi e semplici parole ma che fanno capire di aver apprezzato e non poco il regalo ricevuto.