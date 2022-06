Maria De Filippi cala l’asso per la nuova edizione di Amici: arriva proprio Lei!

Asso per Maria De Filippi: ad Amici arriva proprio Lei!

Amici 21 si è appena concluso con la vittoria del cantante Luigi Strangis. Il talent show continua ad essere molto seguito e quest’anno gli allievi si sono potuti esibire davanti al pubblico presente in studio.

Tra balli, canzoni e nuovi singoli, questo programma non stanca mai.

I provini per la prossima edizione sono già iniziati e i ballerini e cantanti sono già alle prese con le prime selezioni, ma Maria De Filippi ha in mente di rinnovare il programma. Cala l’asso e sceglie proprio Lei! Vediamo insieme di chi si tratta

Asso per Maria De Filippi: ad Amici arriva Chiara Ferragni!

Maria De Filippi sta già pensando alla prossima edizione di Amici. Sembra che la conduttrice voglia puntare in alto per il futuro inverno ed ha pensato a Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale da 27 milioni di followers.

Si tratta di una indiscrezione, niente di ufficiale è ancora stato confermato. Amici è un talent show che funziona e Maria De Filippi vuole raggiungere nuovi successi.

Sicuramente la presenza della Ferragni alzerebbe di molto il numero di ascolti e potrebbe portare nuovi giovani a seguire il programma.

L’indiscrezione circola nel mondo del web e Chiara avrebbe anche un ruolo specifico all’interno del talent show. Dovrebbe indossare le vesti della mentore per motivare gli allievi che vogliono raggiungere i propri sogni.

La Ferragni dovrà infondere sicurezza nei ragazzi come ha fatto lei per sé stessa.

Mentre arriva una grande novità per Luigi Strangis e Alex, Chiara nel suo passato non si è mai arresa di fronte alle avversità. Ha costruito un blog da zero dove mostrava i suoi look ed è riuscita a conquistare tutto il globo.

Sua mamma l’ha spinta nel credere nei propri sogni e nel riprendersi dalle batoste della vita.

La Ferragni sarebbe un ottimo personaggio per Amici, mentre una coppia del talent si dice addio dopo sette anni.

Sì porterebbe grandi ascolti al programma, ma riuscirà a motivare anche gli animi più insicuri con la sua indole determinata. Inoltre, Chiara è molto umile, umana e disponibile ad aiutare, quindi non le riuscirebbe affatto difficile il suo ruolo.

Questo è più che un asso per Maria De Filippi. Chiara Ferragni sembra nata per questo ruolo, ma dobbiamo ancora aspettare la conferma dell’indiscrezione