Test: sei un buon osservatore? Trova gli errori nella foto

Sei in grado di trovare gli errori inseriti in questa foto? Soltanto un grande osservatore troverà la soluzione del test. Vediamo cosa sai fare

Hai mai avuto la sensazione di osservare un’immagine e notare immediatamente qualcosa che non va? Se la risposta dovesse essere positiva, vuol dire che sei un ottimo osservatore, non ti sfugge nulla e sei sempre in grado di percepire anche i dettagli più insignificanti. Le persone molto attente sapranno sicuramente risolvere questo test in pochi secondi. Vediamo cosa sai fare.

Questo test non ha alcuna validità scientifica ma si tratta soltanto di un tentativo di distrarre le nostre lettrici ed i nostri lettori, soprattutto in una di quelle noiosissime giornate lavorative. Prova a risolvere il test entro trenta secondi, possono sembrare pochi ma sono sufficienti per rispondere in maniera corretta. Mal che vada, potrai trovare la soluzione scorrendo il testo verso il basso.

Questa immagine è tratta dal film The Traveling Saleswoman e la protagonista in primo piano è Joan Davis. In questa foto ci sono alcuni errori, riesci ad individuarli?

La soluzione del test

The Traveling Saleswoman è un film del 1950, diretto da Charles Reisner. Questo film, che oggi ha ispirato questo test di osservazione, è stato girato interamente a Los Angeles ed ottenne un grande successo al cinema. È considerato ancora oggi un cult nel suo genere. In quel periodo venivano girati molti film western e questo è uno dei più conosciuti, soprattutto grazie alla presenza dell’attrice Joan Davis, protagonista e produttrice della pellicola.

Se hai trovato gli errori, vuol dire che sei veramente un grande osservatore. Qualora non fosse così, non preoccuparti. Probabilmente hai soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo. Vedrai che riuscirai a migliorare e a risolvere i prossimi test senza alcun problema.

Come puoi notare dall’immagine in alto, gli errori sono tre: