Royal Family: la piccola Lilibet Diana diventerà principessa?

Novità in vista per l’ultima arrivata della Royal Family inglese. Lilibet Diana sarà principessa, ma non subito. Ecco quando accadrà

Il Giubileo di Platino è terminato soltanto da pochi giorni ma la Royal Family continua ad attirare le attenzioni dei media. I festeggiamenti per i settanta anni sul trono della Regina Elisabetta sono stati un grande successo, nonostante qualche assenza dell’anziana sovrana ad alcuni eventi ufficiali. Purtroppo gli acciacchi dell’età iniziano a farsi sentire. In queste occasioni è stato suo figlio a Carlo a prendere il suo posto.

Sua Maestà ha avuto la possibilità di conoscere la piccola Lilibet Diana per la prima volta. La secondogenita di Harry e Meghan ha compiuto un anno proprio lo scorso quattro giugno, quando i Sussex si trovavano a Londra. Era il primo impegno ufficiale al quale i duchi hanno partecipato insieme fuori dagli Stati Uniti d’America ed è stata l’occasione perfetta per permettere alla sovrana di conoscere la sua pronipote.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, Lilibet Diana diventerà presto principessa. Ma non subito. Ecco quando assisteremo a questo storico evento.

Ecco quando Lilibet Diana diventerà principessa

Archie e Lilibet non possono utilizzare il titolo nobiliare, almeno per il momento. I figli di Harry e Meghan devono rispettare un ordine del Re Giorgio V. Il sovrano stabilì nel 1917 che solo i nipoti del re avrebbero potuto utilizzare il titolo nobiliare. Questo vuol dire che Archie e Lilibet dovranno aspettare l’incoronazione del Principe Carlo, sulla quale si è da poco espressa la Regina Elisabetta.

George, il primogenito di William e Kate (i duchi hanno anche deciso di cambiare casa), può sfruttare il titolo nobiliare perché lo ha ereditato da suo padre. Purtroppo i due figli dei Sussex dovranno aspettare la morte della Regina Elisabetta per diventare rispettivamente principe e principessa.

I Duchi di Sussex non potranno opporsi all’acquisizione del titolo da parte dei figli, anche se non sembra che siano in disaccordo. Quando Carlo succederà a sua madre, Archie e Lilibet Diana potranno richiedere il titolo nobiliare senza alcun problema o impedimento. Tutto ciò, ovviamente, avverrà soltanto se Carlo non prenderà decisioni diverse.