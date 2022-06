Paura al concerto di Emma Marrone: lei interrompe tutto e reagisce così

Emma Marrone ha deciso di interrompere tutto durante il concerto. La cantante ha vissuto momenti di paura ed ha reagito così.

Emma Marrone ha vissuto momenti di paura durante il concerto. L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi è stata selezionata per far parte del progetto Una, Nessuna, Centomila che vede le voci femminili più importanti del nostro paese scendere in campo contro la violenza di genere.

L’evento, purtroppo, è stato rimandato per ben due anni a causa della pandemia. Infatti, come i lettori più attenti ricorderanno bene, la prima tappa era stata annunciata al Festival di Sanremo 2020 ma poi sono stati costretti a slittare il tutto.

Nelle scorse ore si è tenuta una delle prime tappe che purtroppo non è andata come le artiste che ne hanno preso parte avrebbero voluto. Emma Marrone ha interrotto la sua performance al concerto dopo essersi accorta che un suo fan tra la folla stava male.

Emma Marrone blocca il concerto: la cantante si accorge di tutto durante l’esibizione

Emma Marrone si stava esibendo sulle note di Ogni volta è così, quando ha notato che uno dei suoi fan tra la folla si stava sentendo male. Così ha deciso di interrompere ogni cosa, facendo notare ai soccorsi che cosa stava accedendo in quell’istante.

L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, su cui Stefano De Martino non si è risparmiato durante una recente intervista che lo ha visto protagonista negli scorsi giorni, ha chiesto la collaborazione delle persone vicine per rendere il soccorso molto più immediato e non appena il suo fedele sostenitori è stato portato via dalla folla per avere tutti gli accorgimenti necessari, ha ripreso il concerto aggiungendo quel pizzico di ironia che da sempre la contraddistingue: “Adesso ve la faccio meglio” riferendosi alla sua performance di qualche minuto prima.

Momenti di paura per Emma Marrone che si è ritrovata a gestire una situazione non facile, ma che grazie alla sua sensibilità e mente lucida e riuscita ad affrontare nel migliore dei modi permettendo a chi stava male di poter fare tutti i controlli necessari per monitorare la propria salute.