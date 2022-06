Test osservazione: sei capace di trovare tutti gli oggetti?

Riesci a guardare un’immagine e a trovare tutti gli oggetti misteriosi? Questo test metterà a dura prova le tue capacità di osservazione. Vediamo cosa sai fare

Non è facile guardare un’immagine per pochi secondi e memorizzare tutti i particolari nella nostra mente. Anzi, è probabilmente un’impresa che può compiere soltanto chi ha veramente una grande capacità di osservazione. Grazie a questo test potrai metterti alla prova e verificare se anche tu sei dotato di questa capacità. Si tratta di una dote molto rara, quindi dovrai impegnarti più del solito.

Non dovrai fare altro che guardare un’immagine per trenta secondi e poi chiudere gli occhi. Poi dovrai prenderti tutto il tempo necessario per ripassare i dettagli dell’immagine. Ti consigliamo di farlo più volte, per essere sicuro di non sbagliare. A quel punto sarai pronto per dare una risposta. Anche perché, mal che vada, hai sempre a disposizione la soluzione del test qui sotto.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Al suo interno ci sono i sei dettagli evidenziati: un coltello, uno spicchio di arancia, una borsa, una pipa, una chiave e un orecchino. Li hai visti? Da questo momento iniziano i trenta secondi.

La soluzione del test

Se sei arrivato fin qui, vuol dire che hai trovato i sei dettagli nascosti e vuoi consultare la soluzione soltanto per essere sicuro di aver indovinato. Qualora fosse così, ti facciamo i nostri complimenti perché non era per niente facile risolvere questo test di osservazione. Se, al contrario, non ce l’hai fatta, non buttarti giù con il morale. Forse hai soltanto bisogno di un po’ di allenamento. Ecco la soluzione.

Questo test non ha alcuna validità scientifica. Le tue capacità di osservazione non sono nate oggi. Il test le ha soltanto evidenziate, adesso sai che sei un buon osservatore. Questo test è soltanto un modo divertente per distrarre le nostre lettrici ed i nostri lettori. Meglio passare un po’ di tempo con un test di logica e osservazione che perdere tempo ad ascoltare le prediche del capo a lavoro.

Se ti è piaciuto questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri, sempre molto stimolanti ed allegri come questo. A presto.