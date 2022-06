Test indovinello: soltanto chi ha un grande intuito risponderà correttamente

Questo test ti servirà per comprendere le tue capacità di trovare una soluzione logica in meno di trenta secondi. Pensi di esserne capace?

Il test di oggi è ambientato in una casa. Questo indovinello ha messo in difficoltà molti utenti. All’apparenza può sembrare un rompicapo non risolvibile, eppure c’è una soluzione ed è davanti ai tuoi occhi. Dovrai semplicemente trovarla! Lasciati guidare dall’intuito, ti serviranno tutte le tue capacità investigative per arrivare rapidamente ad una soluzione. Possibilmente corretta!

Credi che sia impossibile? I numeri dicono il contrario. Otto persone su dieci hanno dato una risposta entro il limite stabilito, quindi puoi farcela sicuramente anche tu. Basta un po’ di impegno, tanta buona volontà e una totale concentrazione sul testo dell’indovinello. Soltanto in questo modo riuscirai a risolvere il mistero della casa. Adesso possiamo iniziare con il test.

Sei in una casa ad un piano e le pareti del soggiorno sono bianche, le finestre sono nere, il pavimento è marrone, gli interni del bagno sono verdi e l’armadio della camera da letto è giallo. Qual è il colore delle scale? Da questo momento partono i trenta secondi per rispondere, ce la puoi fare. Trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test della casa

Hai trovato la soluzione? Se la risposta dovesse essere positiva, ti facciamo i complimenti perché non è mai facile rispondere ad un indovinello del genere. Come sempre, il test nascondeva un tranello. Se hai dato la risposta corretta, vuol dire che l’hai trovato entro trenta secondi. Questo vuol dire che sei stato molto bravo e sei pronto per metterti alla prova con dei test più difficili.

Se, al contrario, non hai risposto, non buttarti giù con il morale. È molto probabile che tu abbia semplicemente bisogno di fare maggiore pratica con altri test simili. Vedrai che in futuro riuscirai a risolvere l’indovinello senza problemi. Questo test non ha alcuna validità scientifica. È soltanto un piccolo intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: è impossibile indovinare il colore delle scale perché la casa ha un solo piano, quindi non ci sono scale.